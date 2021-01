Paris Saint-Germain chce zatrzymać Keana na stałe

Paris Saint-Germain według doniesień Sky Sports zaczęło rozmowy z Evertonem w sprawie pozyskania na stałe Moise Keana. Włoski napastnik został wypożyczony do ekipy ze stolicy Francji. Zawodnik spisywał się w niej jednak na tyle dobrze, że mistrzowie Ligue 1 mają plan, aby zatrzymać zawodnika na dłużej w swoich szeregach.

Paris Saint-Germain bierze udział w kilku rozgrywkach, więc potrzebuje szerokiej kadry. Chociaż pierszoplanowymi postaciami w zespole są Neymar, czy Kylian Mabppe, to Moise Kean w momencie, gdy otrzmuje okazje do gry, wykorzystuje ją.

Były zawodnik Juventusu FC w trakcie trwającej kampanii wystąpił łącznie w 11 spotkaniach Ligue 1, notując w nich siedem trafień. Kean szeregi The Toffees zasilił latem 2019 roku, kosztując 27 milionów euro. O ile w ekipie z Goodison Park zawodnik nie potrafił się odnaleźć, to w zespole z Paryża imponuje już skutecznością.

W związku z powyższym sternicy paryżan podjęli decyzję, aby wykupić zawodnika. Kean miałby kosztować przedstawiciela Ligue 1 mniej więcej 31 milionów funtów (ponad 36 milionów euro). Godne uwagi jest to, że Włoch ma kontrakt ważny z Evertonem do końca czerwca 2024 roku. Wilce prawdopodobne jest jednak to, że go nie wypełni, zamieniając na dobre Anglię na Francję.

Kean to wychowanek Juventusu, który legitymuje się też ośmioma występami w reprezentacji Włoch. Zawodnik w drużynie narodowej zdobył jak na razie dwie bramki. Atutem piłkarza jest to, że może grać nie tylko na pozycji klasycznego napastnika, ale sprawdza się również w roli skrzydłowego.