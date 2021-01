Sebastien Haller jest już oficjalnie zawodnikiem Ajaksu Amsterdam. Holenderski klub pobił tym samym swój transferowy rekord, bowiem wyłożył za 26-letniego napastnika 22,5 miliona euro. Do klubu Eredivisie przenosi się z West Hamu United.

Ostateczna kwota transferu jest nieco niższa od kwoty, którą w ostatnich dniach wskazywały media – 25 milionów euro, ale nadal jest to transferowy rekord Ajaksu. Dotychczasowy należał do Davida Neresa, za którego w styczniu 2017 roku Holendrzy wyłożyli 22 miliony euro.

Oba kluby do porozumienia w sprawie warunków transferu doszły w czwartek. Jego finalizacja nastąpiła natomiast w piątek, kiedy piłkarz podpisał 4,5-letni kontrakt. Umowa będzie obowiązywała do 20 czerwca 2025 roku.

Dla reprezentanta Wybrzeża Kości Słoniowej jest to powrót na holenderskie boiska, na których w latach 2015-2017 występował w barwach Utrechtu. W Eredivisie wystąpił do tej pory 82 razy, zdobywając 41 goli i notując 14 asyst. Przed przenosinami do Holandii występował we francuskim AJ Auxerre.

Po opuszczeniu Utrechtu przez dwa lata występował w Eintrachcie Frankfurt. W Bundeslidze rozegrał 60 spotkań, strzelając 25 bramek. Latem 2019 roku sięgnęli po niego przedstawiciele West Hamu United, którzy zdecydowali się wyłożyć za niego 50 milionów euro. Półtoraroczny pobyt w Londynie to 48 meczów i dziesięć bramek w Premier League.