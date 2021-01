Lewandowski może stracić rywala do gry w ataku Bayernu

Joshua Zirkzee niewykluczone, że niebawem zmieni barwy klubowe. Dyrektor sportowy Eintrachu Frankfurt Fredi Bobic w jednej ze swoich ostatnich wypowiedzi dla mediów dał do zrozumienia, że to piłkarz, jaki jest potrzebny w zespole Orłów. W związku z tym transakcja z jego udziałem jest bardzo realna.

Joshua Zirkzee to środkowy napastnik, który w ekipie z Bawarii nie ma okazji, aby regularnie grać. Robert Lewandowski to zdecydowany numer jeden do gry w ataku, a trener Hansi Flick stawia tylko na jednego wysuniętego napastnika, opierając grę swojego zespołu w ofensywie na skrzydłowych. Zatem młody piłkarz jest dopiero czwartym do gry w ataku za Thomas Muellerem i Erikiem Maximem Choupo-Motingiem.

W związku z powyższym realny scenariusz zakłada, że 19-latek niebawem zmieni barwy klubowe. Możliwe, że Zirkzee zakotwiczy w ekipie z Deutsche Bank Park na zasadzie wypożyczenia.

– Jest bardzo, bardzo młodym zawodnikiem z dużym potencjałem. To taki piłkarz, jakiego szukamy – powiedział Bobic przed kamerą Sky.

Niemieccy dziennikarz dotarli już do informacji, dających do zrozumienia, że przedstawiciele Eintrachtu kontaktowali w sprawie pozyskania piłkarza do końca sezonu.

Zirkzee w trakcie trwającej kampanii wystąpił łącznie w ośmiu spotkaniach, w których ani razu nie wpisał się na listę strzelców. W każdym razie zaliczył dwie asysty. Młodzieżowy reprezentant Holandii dołączył do Bayernu z akademii piłkarskiej Feyenoordu. Zawodnik ma umowę ważną z Bayernem do 2023 roku.

Rynkowa wartość Zirkzee szacowana jest na mniej więcej dziewięć milionów euro. Aktualnie piłkarz leczy uraz stopy. Na razie nie wiadomo jak długo potrwa przerwa w grze u Holendra.



