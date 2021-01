Aleksandar Kolew ponownie będzie występował w zespole Stali Mielec. Beniaminek PKO Ekstraklasy poinformował we wtorek o podpisaniu kontraktu z 28-letnim napastnikiem.

Bułgar, który w ostatnim czasie był piłkarze kazachskiego Kajsaru Kyzyłorda, podpisał ze Stalą Mielec umowę do końca czerwca. Znalazła się w niej również opcja przedłużenie ja o kolejnych 12 miesięcy.

Dla Kolewa jest to powrót do Mielca, gdzie występował już wiosną 2017 roku. Stal, do którego trafił z Borea Stara Zagora, była jego pierwszym polskim klubem. W kolejnych latach reprezentował również barwy Sandecji Nowy Sącz, Arki Gdynia i Rakowa Częstochowa. Z ostatnim z tych zespołów pożegnał się w styczniu, przenosząc się do Kazachstanu.

Pobyt w Mielcu był bardzo udany dla bułgarskiego napastnika. Na zapleczu ekstraklasy w barwach Stali rozegrał 15 spotkań, zdobywając siedem goli i dokładając do tego cztery asysty. Kolejne trzy sezony występował w Ekstraklasie. W tym czasem wystąpił w 57 meczach, strzelając osiem goli.

Ostatnie pół roku spędził w kazachskim Kajsarze, rozgrywając 11 meczów w lidze. Nie zdobył w nich jednak ani jednego gola.

Dla zajmującej przedostatnie miejsce w tabeli PKO Ekstraklasy to pierwsze wzmocnienie przed rundą wiosenną. Stal, która ma cztery punkty przewagi nad Podbeskidziem Bielsko-Biała, rywalizację o utrzymanie rozpocznie 1 lutego, kiedy zmierzy się wówczas na własnym stadionie ze Śląskiem Wrocław.



18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin