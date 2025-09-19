Jan Ziółkowski już w najbliższą niedzielę może zadebiutować w AS Romie, kiedy jej przeciwnikiem będzie Lazio. Jak się okazuje, Polak może skorzystać na kontuzji Mario Hermoso. Występ Hiszpana w derbach stoi pod znakiem zapytania - donosi Gianluca Di Marzio.

Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Jan Ziółkowski

Jan Ziółkowski zagra w meczu AS Roma – Lazio

Jan Ziółkowski w letnim okienku transferowym zdecydował się wykonać duży krok w swojej piłkarskiej karierze. 20-latek opuścił Legię Warszawa i dołączył do AS Romy. Koszt przeprowadzki Polaka wyniósł włoski zespół ponad sześć milionów euro, a zawodnik związał się z Giallorossimi umową, która będzie obowiązywała do 30 czerwca 2030 roku.

Już w najbliższą niedzielę AS Roma zmierzy w derbach z Lazio. Tymczasem okazuje się, że Jan Ziółkowski będzie mógł tego dnia zadebiutować na włoskiej ziemi. Gianluca Di Marzio poinformował, że kontuzji nabawił się Mario Hermoso. Występ Hiszpana w najbliższym meczu stoi pod znakiem zapytania. Gian Piero Gasperini zatem może postawić w defensywie na Polaka.

Warto jednak zaznaczyć, że udział Jana Ziółkowskiego w derbach nie jest przesądzony. Kontuzja Mario Hermoso nie jest aż tak poważna. Polak natomiast rywalizuje o miejsce w składzie z Zeki Celikiem oraz Daniele Ghilardim. Czas pokaże, czy Hiszpan będzie mógł zagrać z Lazio. Jeśli nie, to na kogo w obronie postawi Gian Piero Gasperini.

Jan Ziółkowski w obecnym sezonie rozegrał dziewięć spotkań. Jednak wszystkie występy defensor zaliczył w barwach Legii Warszawa.