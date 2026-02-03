Real Madryt szuka obrońcy. Te transfery poleca sztuczna inteligencja

Real Madryt w letnim okienku ma sprowadzić środkowego obrońcę. Perplexity AI wytypowało czterech zawodników, którzy najbardziej pasują do klubu. Lista nazwisk może zaskakiwać.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez

Czterech obrońców, których AI poleca do Realu Madryt

Real Madryt nie przeprowadził ani jednego transferu w trakcie zimowego okna. Zarząd klubu na czele z Florentino Perezem uważa, że pierwsza drużyna jest na odpowiedni poziomie, aby walczyć o wszystkie możliwe w tym sezonie trofea. Po drugie prezydent Los Blancos nie lubi ściągać nowych zawodników w połowie sezonu. Cała uwaga dot. transferów skupia się na letnim oknie transferowym.

Jedną z pozycji, jakie Real Madryt będzie chciał wzmocnić jest środkowy obrońca. Królewscy szukają piłkarza, który będzie pasował do zespołu pod każdym względem. Przed długi czas był nim Dayot Upamecano, ale Francuz zdecydował się zostać w Bayernie Monachium.

W związku z tym poszukiwania muszą ruszyć na nowo. Perplexity AI używając sztucznej inteligencji, wytypowało czterech obrońców, którzy najbardziej pasują do obecnego zespołu Los Blancos. Co ciekawe, lista nazwisk może być dla wielu kibiców zaskoczeniem.

🚨 Since reported target Dayot Upamecano is renewing with Bayern Munich, Real Madrid’s most suitable CB targets:



– 🇩🇪 Nico Schlotterbeck

– ⁠🇵🇹 Gonçalo Inácio

– ⁠🇵🇹 António Silva

– ⁠🇮🇹 Giorgio Scalvini@perplexity_ai pic.twitter.com/yQmqIRKMZV — Madrid Zone (@theMadridZone) February 2, 2026

Najbardziej znany z tego grona to Nico Schlotterbeck, czyli piłkarz Borussii Dortmund, o którego zabiega m.in. FC Barcelona. Kontrakt reprezentanta Niemiec wygasa w czerwcu 2027 roku. W nadchodzące lato może być dostępny w promocyjnej cenie.

Na liście znalazło się także dwóch zawodników z Portugalii: Goncalo Inacio i Antonio Silva. Obaj grają w reprezentacji, a klubowo bronią barw kolejno Sportingu CP i Benfiki. Uchodzą za duży talent, a zainteresowanie nimi stale rośnie. Ostatni z kandydatów to Giorgio Scalvini, czyli stoper Atalanty, o którego zabiegają czołowe kluby z Premier League.