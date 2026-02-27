Arka Gdynia – Lechia Gdańsk: transmisja w TV oraz stream online. Sprawdź, gdzie oglądać mecz w telewizji i internecie. Przed nami derby Trójmiasta, które zawsze przynoszą emocje. Początek starcia już dzisiaj (piątek, 27 lutego) o godzinie 20:30.

Mikołaj Barbanell / Alamy Na zdjęciu: Tomas Bobcek

Arka Gdynia – Lechia Gdańsk: gdzie oglądać?

W 23. kolejce PKO BP Ekstraklasy będziemy świadkami derbów Trójmiasta, w których Arka Gdynia podejmie Lechię Gdańsk. Żółto-Niebiescy mają 25 punktów i zajmują 15. miejsce, natomiast Biało-Zieloni z dorobkiem 27 oczek plasują się na 11. pozycji. To spotkanie może mieć duże znaczenie dla układu dolnej części tabeli, a derbowa rywalizacja tradycyjnie gwarantuje ogromne emocje. Początek tej rywalizacji już w piątek, czyli 27 lutego, o godzinie 20:30. Z tego artykułu dowiesz się, gdzie można obejrzeć dzisiejszy pojedynek.

Sprawdź naszą zapowiedź spotkania Arka Gdynia – Lechia Gdańsk.

Arka Gdynia – Lechia Gdańsk: transmisja w TV

Mecz w ramach 23. kolejki PKO BP Ekstraklasy możesz obejrzeć na kanałach CANAL+ Sport, CANAL+ Sport 3 oraz CANAL+ 4K. Zawody skomentują Bartosz Gleń i Marcin Żewłakow.

Arka Gdynia – Lechia Gdańsk: stream online

Interesujące spotkanie pomiędzy Arką Gdynia a Lechią Gdańsk będzie transmitowane w internecie. To starcie zostanie wyemitowane w serwisie streamingowym CANAL+ online.

Arka Gdynia – Lechia Gdańsk: pytania i odpowiedzi

Gdzie obejrzeć spotkanie Arka Gdynia – Lechia Gdańsk? Mecz będzie transmitowany na kanale telewizyjnym CANAL+ Sport 3. Kiedy odbędzie się mecz Arka Gdynia – Lechia Gdańsk? Pierwszy gwizdek wybrzmi już w piątek (27 lutego) o godzinie 20:30.

