Inter Mediolan po sezonie prawdopodobnie zrezygnuje z Yannem Sommerem. Jak się okazuje, Nerazzurri mają swojego wymarzonego kandydata do wzmocnienia bramki. Ich celem jest Mile Svilar z AS Romy - informuje "La Gazzetta dello Sport".

dpa picture alliance archive / Alamy Na zdjęciu: Cristian Chivu

Mile Svilar wzbudził zainteresowanie Interu Mediolan

Inter Mediolan w obecnym sezonie nie może być zadowolony z postawy Yanna Sommera. Szwajcar nie imponuje już tak wysoką formą i zdarza mu się sporo wpadek. Wiele się mówi, że już po sezonie doświadczony golkiper będzie musiał szukać nowego klubu. Wicemistrzowie Włoch rozglądają się bowiem za nowym bramkarzem, który będzie długoterminowym następcą 37-latka.

Tymczasem najnowsze doniesienia w sprawie przyjścia nowego bramkarza do Interu Mediolan przekazuje dziennik „La Gazzetta dello Sport”. Nerazzurri znaleźli już odpowiedniego kandydata. I to w samej Serie A. Na celowniku wicemistrzów Italii znalazł się Mile Svilar z AS Romy. Golkiper Giallorossich uchodzi za najlepsza gracza na swojej pozycji w całej Serie A, więc zainteresowanie Interu nie jest przypadkowe.

Wspomniane źródło zaznacza jednak, że mediolańczycy będą musieli sięgnąć głęboko do portfela, aby pozyskać Mile Svilara. Serbski bramkarz jest wyceniany przez AS Romę na około 45 milionów euro. Taką kwotę zatem będą musieli wyłożyć na stół Nerazzurri, jeśli chcą pozyskać wychowanka Anderlechtu.

Mile Svilar w obecnym sezonie rozegrał 34 spotkania pod okiem Gian Piero Gasperiniego. Bramkarz AS Romy może się pochwalić znakomitą liczbą czystych kont. Serb zakończył aż 15 meczów na zero z tyłu.