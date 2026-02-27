Juventus zabrał głos ws. przyszłości Spallettiego. Wszystko jasne

Marco Canoniero / Alamy Na zdjęciu: Luciano Spalletti

Spalletti pozostanie w Juventusie na kolejny sezon

Juventus potwierdza, że droga do odnowienia umowy z Luciano Spallettim jest wytyczona. Damien Comolli nie pozostawił wątpliwości co do strategii klubu. – Jeśli mam podsumować to jednym słowem, potrzebujemy ciągłości. Musimy zachować tego samego trenera, tę samą strategię i ten sam styl gry – powiedział działacz. Podkreślił także, że w ostatnich latach zespół miał wielu szkoleniowców i teraz kluczowa jest stabilność.

Luciano Spalletti pracuje w Turynie od 30 października i przekonał do siebie całe środowisko. Od Johna Elkanna po Giorgio Chielliniego wszyscy doceniają wpływ trenera na drużynę. Zespół odzyskał tożsamość oraz pewność siebie. W klubie wierzą, że szkoleniowiec wywalczy awans do Ligi Mistrzów, lecz decyzja o przedłużeniu ma zapaść niezależnie od ostatecznego wyniku.

Najpierw Juventus sfinalizuje przedłużenie kontraktu Westona McKenniego. Według Romeo Agrestiego może to nastąpić w poniedziałek lub wtorek po meczu z Romą. Następnie klub skupi się na Spallettim, który może podpisać umowę do 2028 roku. Kontrakt ma obowiązywać przez dwa sezony, a wynagrodzenie wyniesie około 3,5 miliona euro netto rocznie.

Rozmowy już trwają, a kolejnym krokiem będzie planowanie rynku transferowego. Celem jest podniesienie jakości oraz doświadczenia zespołu poprzez kilka starannie dobranych wzmocnień.

