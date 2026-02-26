Jagiellonia walczyła do końca. Mazurek z hat-trickiem [WIDEO]

Jagiellonia wygrywa z Fiorentiną, ale odpada z Ligi Konferencji
Jagiellonia Białystok mierzyła się z ACF Fiorentiną na Stadio Artemio Franchi. Pierwsze spotkanie, które zostało rozegrane w zeszłym tygodniu, zakończyło się porażką 0:3. Adrian Siemieniec nie zamierzał jednak składać broni w rewanżu i wierzył w odwrócenie losów rywalizacji, choć wiedział, że nie będzie to proste.
Duma Podlasia dobrze weszła w ten mecz i w 23. minucie Bartosz Mazurek otworzył wynik spotkania.
Prowadzenie udało się podwyższyć jeszcze w pierwszej połowie. 19-latek ponownie umieścił piłkę w siatce po szczęśliwym rykoszecie.
Wynik dwumeczu udało się wyrównać tuż po przerwie. Afimico Pululu sprytnie zagrał do młodego pomocnika i ten pewnym strzałem pokonał Davida de Geę, który przed drugą połową zmienił Lucę Lezzeriniego.
Do końca podstawowego czasu gry nic się nie zmieniło, a to przy tym wyniku oznaczało dogrywkę. Zawodnicy obu drużyn byli mocno zmęczeni. W 107. minucie Sławomir Abramowicz wybił piłkę, która trafiła pod nogi Nicolo Fagioliego, a ten umiejętnie przelobował polskiego golkipera.
Żółto-Czerwoni musieli więc strzelić kolejną bramkę, żeby doprowadzić przynajmniej do rzutów karnych. Niestety kilka minut po zamieszaniu w polu karnym gola zdobył Moise Kean.
Jednak jeszcze w 118. minucie Jesus Imaz zdołał pokonać De Geę strzałem zza pola karnego. Z kolei w 120 minucie drugą żółtą i w konsekwencji czerwoną kartkę obejrzał Bernardo Vital. Wynik dwumeczu to 4:5, co niestety oznacza, że polski zespół żegna się z Ligą Konferencji na etapie play-off.
Fiorentina mecze 1/8 finału rozegra 12 i 19 marca. Z kolei losowanie odbędzie się w piątek 27 lutego o 14:00. Jagę w niedzielę czeka hit Ekstraklasy z Legią Warszawa, a ekipa Paolo Vanoliego w poniedziałek zmierzy się z Udinese.
