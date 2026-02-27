„Pululu sprzedał się do lepszego klubu”. Ekspert wskazał ligę z TOP5

10:49, 27. lutego 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Polsat Sport

Afimico Pululu, choć gola nie zdobył rozegrał bardzo dobre spotkanie. W studiu Polsatu Sport o transferze napastnika Jagiellonii Białystok mówił Tomasz Hajto. Ekspert wskazał jako kierunek Serie A.

Afimico Pululu
Obserwuj nas w
Kazimierz Koper / Alamy Na zdjęciu: Afimico Pululu

Ktoś z Serie A przyjdzie po Pululu – uważa Tomasz Hajto

Jagiellonia Białystok odpadła z Ligi Konferencji, ale pozostawiła po sobie bardzo dobre wrażenie. Włoska prasa była zachwycona postawą drużyny Adriana Siemieńca oraz wyczynem Bartosza Mazurka. Nastolatek zdobył pierwszego w karierze hat-tricka, czym mocno napsuł krwi Fiorentinie. O wyniku dwumeczu rozstrzygnęła dopiero dogrywka, po której Viola mogła świętować awans.

Bardzo dobre zawody oprócz Mazurka rozegrał także Afimico Pululu. Napastnik nie zdobył bramki, ale jego wkład w grę drużyny był nieoceniony. Tomasz Hajto w studiu Polsatu Sport zasugerował, że jeśli nikt nie podpisał jeszcze kontraktu z 26-latkiem, to zrobi to drużyna z Serie A. Zdaniem byłego reprezentanta Polski tym meczem zawodnik utwierdził się w przekonaniu, że chce pójść do zagranicznego klubu.

Myślę, że tym meczem, mimo że nie strzelił bramki, mówicie, że jest za darmo, ale ja mówię, że Pululu sprzedał się do lepszego klubu. Jeśli nadal żaden zespół z Polski nie podpisał z nim kontraktu, to uważam, że przyjdzie drużyna z Serie A i go weźmie po tym spotkaniu. Zobaczyli, jaką ma siłę, co potrafi robić z obrońcami, jak jest wybiegany. Do tego ma szybkość, zagranie piłki, czytanie gry. Myślę, że sprzedał sobie taki żelazny list, że jednak chce do mocniejszej ligi niż Ekstraklasa – mówił Tomasz Hajto w studiu Polsatu Sport.

Pululu w tym sezonie rozegrał 34 spotkania, w których zdobył łącznie 15 bramek i zanotował 6 asyst.

POLECAMY TAKŻE

Alvaro Arbeloa
Piłkarz wściekły na Real Madryt. Zablokowano jego transfer
Florentino Perez
Real Madryt szuka obrońcy. Te transfery poleca sztuczna inteligencja
Raheem Sterling
Sterling zaoferował się niemieckiemu klubowi. Otrzymał już odpowiedź