Casemiro kuszony przez gigantów Serie A

Casemiro wkracza w decydujący etap swojej przygody z Manchesterem United. Włoskie Calciomercato informuje, że dwie potęgi Serie A rozważają sprowadzenie go na zasadzie wolnego transferu.

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Casemiro

Casemiro na celowniku Juventusu i Milanu

Casemiro niedawno skończył 34 lata, a jego kontrakt z Manchesterem United wygasa po sezonie. Klub potwierdził już, że pięciokrotny zwycięzca Ligi Mistrzów odejdzie po sezonie 2025/26. 82-krotny reprezentant Brazylii wciąż cieszy się uznaniem na rynku i może przebierać w ofertach.

Według doniesień z Włoch pomocnik może otrzymać propozycje z Serie A. Calciomercato podaje, że Milan oraz Juventus rozważają złożenie konkretnej oferty latem. Rossoneri mają być zainteresowani niezależnie od przyszłości Luki Modricia. Chorwat posiada opcję przedłużenia umowy o kolejny rok. Warto tu przypomnieć, że Modrić i Casemiro rozegrali razem 259 spotkań w barwach Realu Madryt.

Juventus również analizuje możliwość sprowadzenia doświadczonego zawodnika. Klub z Turynu ma postawić latem na jakość zamiast ilości. Casemiro jest postrzegany jako piłkarz z bezcennym doświadczeniem na najwyższym europejskim poziomie. Problemem mogą być jednak jego oczekiwania finansowe.

Obecnie Brazylijczyk zarabia około 18 milionów euro netto za sezon. Aby trafić do Milanu lub Juventusu musiałby zaakceptować znaczną obniżkę pensji. Włoskie kluby mogłyby zaoferować dwuletni kontrakt z wynagrodzeniem rzędu 5 do 6 milionów euro rocznie. Poza Serie A zawodnik może liczyć także na propozycje z Brazylii oraz z Saudi Pro League.

Zobacz również: Włoscy dziennikarze nazwali go cudownym dzieckiem polskiego futbolu