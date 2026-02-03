Piłkarz wściekły na Real Madryt. Zablokowano jego transfer

Fran Garcia był o krok od wypożyczenia z Realu Madryt do Bournemouth. Ostatecznie hiszpański klub zablokował jednak ten transfer, co zezłościło lewego obrońcę - podaje Mario Cortegana z portalu The Athletic.

SPP Sport Press Photo. / Alamy Na zdjęciu: Alvaro Arbeloa

Fran Garcia chciał przenieść się do Bournemouth

Fran Garcia nie jest obecnie podstawowym zawodnikiem Realu Madryt. 26-letni Hiszpan pozostaje dopiero czwartym wyborem trenera ekipy Królewskich – Alvaro Arbeloi – na pozycji lewego obrońcy, ponieważ przed nim w hierarchii znajdują się Alvaro Carreras, Ferland Mendy oraz Eduardo Camavinga.

Taka sytuacja sprawia, że defensor ma bardzo ograniczone szanse na regularną grę w najważniejszych spotkaniach. Garcia liczył więc na zmianę otoczenia podczas zimowego okienka transferowego, aby odbudować swoją pozycję i częściej pojawiać się na boisku. Brak minut coraz mocniej wpływa na jego ambicje oraz sportowy rozwój.

Boczny obrońca był nawet bardzo bliski przeprowadzki do Premier League, ponieważ otrzymał konkretną ofertę od AFC Bournemouth. Piłkarz zaakceptował warunki półrocznego wypożyczenia i powoli szykował się do wyjazdu na Wyspy Brytyjskie, widząc tam szansę na systematyczne występy.

Ostateczne słowo należało jednak do Realu Madryt, który w ostatniej chwili zablokował transfer. Jak podaje Mario Cortegana z portalu „The Athletic”, Fran Garcia miał być bardzo rozczarowany decyzją władz klubu, gdyż chciał przenieść się do Anglii. Niewykluczone, że temat jego przeprowadzki wróci ponownie w letnim okienku transferowym.

Dwukrotny reprezentant Hiszpanii jest wychowankiem słynnej La Fabriki i niemal całą dotychczasową karierę spędził w Realu, z wyjątkiem lat 2020-2023, gdy występował w Rayo Vallecano. W trwającym sezonie Garcia rozegrał 14 spotkań oraz zdobył 1 bramkę, spędzając na murawie ponad 700 minut. Jego wartość rynkowa jest szacowana na około 15 milionów euro. Kontrakt wahadłowego z madrytczykami obowiązuje do 2027 roku.