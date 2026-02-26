Arsenal przegra wyścig o Goretzkę? Inna potęga wkracza do akcji

Leon Goretzka opuści Bayern Monachium po zakończeniu obecnego sezonu. Aktualnie faworytem do zakontraktowania pomocnika jest Arsenal. Jak poinformował Christian Falk z gazety BILD, o pozyskanie 31-letniego Niemca powalczy również Inter Mediolan.

ANP / Alamy Na zdjęciu: Leon Goretzka

Leon Goretzka na celowniku Interu Mediolan

Leon Goretzka ma ważną umowę z Bayernem Monachium jedynie do 30 czerwca 2026 roku. Niemiecki klub niedawno poinformował, że wygasający za kilka miesięcy kontrakt z 31-letnim pomocnikiem ostatecznie nie zostanie przedłużony. To oznacza, że mierzący 189 centymetrów zawodnik podczas najbliższego letniego okienka transferowego będzie mógł zmienić barwy klubowe bez kwoty odstępnego, czyli zupełnie za darmo. Sprowadzenie tak doświadczonego piłkarza na zasadzie wolnej transakcji to niewątpliwie okazja rynkowa.

Dotychczas 67-krotny reprezentant Niemiec najczęściej był łączony z Arsenalem i według wielu źródeł to właśnie Kanonierzy uchodzą za faworyta w walce o jego zakontraktowanie. Konkurencja jednak rośnie, a najnowszym zespołem zainteresowanym pomocnikiem jest Inter Mediolan. Tak przynajmniej twierdzi Christian Falk z gazety „BILD”, według którego Włosi zamierzają rzucić wyzwanie Anglikom w wyścigu o podpis 31-letniego zawodnika.

Niemiecki piłkarz, którym interesują się także Tottenham Hotspur, Bayer Leverkusen oraz Atletico Madryt, z powodzeniem występuje w drużynie Die Roten od lipca 2018 roku, kiedy przeniósł się na Allianz Arenę z FC Schalke 04. Od tamtej pory rozegrał 295 spotkań, zdobył 48 bramek i zanotował 48 asyst. W swojej kolekcji ma między innymi sześć tytułów mistrza Niemiec, a fachowy serwis „Transfermarkt” wycenia go obecnie na około 15 milionów euro.