Sterling zaoferował się niemieckiemu klubowi. Otrzymał już odpowiedź

Raheem Sterling w ostatnich dniach został zaoferowany Unionowi Berlin. Niemiecki klub nie był jednak zainteresowany jego zakontraktowaniem - podaje Florian Plettenberg ze stacji Sky Sports.

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Raheem Sterling

Union Berlin niezainteresowany Raheemem Sterlingiem

Raheem Sterling kilka dni temu rozstał się z Chelsea za porozumieniem stron. Umowa pomiędzy doświadczonym skrzydłowym a londyńskim klubem została oficjalnie rozwiązana, co zakończyło jego pobyt na Stamford Bridge. Tym samym 31-letni Anglik stał się wolnym zawodnikiem i może dołączyć do nowego zespołu na zasadzie darmowego transferu.

Dla wielu klubów to atrakcyjna okazja, aby pozyskać piłkarza z dużym doświadczeniem w Premier League oraz na arenie międzynarodowej, bez konieczności płacenia kwoty odstępnego. Sterling nie zamierza kończyć kariery i już teraz jego przedstawiciele aktywnie poszukują mu nowego pracodawcy.

Jak poinformował Florian Plettenberg ze stacji „Sky Sports”, Anglik został zaoferowany Unionowi Berlin. Włodarze niemieckiego klubu nie wykazali jednak większego zainteresowania zakontraktowaniem skrzydłowego. Spory wpływ na taką decyzję miały prawdopodobnie wysokie wymagania finansowe zawodnika, które znacząco przekraczają możliwości budżetowe zespołu z Bundesligi.

Raheem Sterling reprezentował barwy Chelsea od lipca 2022 roku, kiedy przeniósł się na Stamford Bridge z Manchesteru City za około 55 milionów euro. Dla ekipy The Blues rozegrał łącznie 81 spotkań, zdobywając 19 bramek i notując 15 asyst.

Najlepszy okres kariery przeżywał jednak u Pepa Guardioli w drużynie Obywateli, gdzie sięgnął po cztery tytuły mistrza Anglii. W swoim piłkarskim CV posiada również Liverpool oraz Arsenal. Ponadto ma 82 występy w reprezentacji Anglii, z którą dotarł do półfinału MŚ 2018 oraz finału Euro 2020.