Ghana – Urugwaj: typy, kursy, zapowiedź (02.12.2022)

Ghana – Urugwaj: typy na mecz grupy H. Potężnym rozczarowaniem jak na razie dla Urugwaju są Mistrzostwa Świata w Katarze. Urusi mają po dwóch meczach na koncie jeden punkt, a w gardle zawodników rośnie już porządna gula. Od 2010 roku La Celeste regularnie meldują się w fazie pucharowej. Brak awansu byłby traktowany jako porządna wtopa.

Al Janoub Stadium Mistrzostwa świata, gr. H Ghana Urugwaj 4.75 3.85 1.75 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 30 listopada 2022 16:31 .

Ghana – Urugwaj, typy i przewidywania

Spektakularne jak na razie są spotkania na mundialu w Katarze w wykonaniu reprezentacji Ghany, Czarne Gwiazdy prezentują tę radosną stronę futbolu, w którym nie ma kalkulacji, a liczy się, żeby przede wszystkim strzelić jedną bramkę więcej od rywala. Ich spotkania ogląda się z prawdziwą przyjemnością. Na gwiazdę drużyny wyrasta Mohammed Kudus, który w spotkaniu z Koreą Południową strzelił dwie bramki, a o jego transfer zabiegają już największe europejskie potęgi, na czele z Realem Madryt i FC Barceloną. Starcie z Urugwajem określi, która drużyna zajmie, obok Portugalii wywalczy awans do fazy pucharowej. Typ Jakuba Olkiewicza: Wygrana Urugwaju.

– Musimy być zjednoczeni i nie szukać wymówek – stwierdził Luis Suarez przed spotkaniem z Ghaną. Napastnikowi nie można odmówić woli walki i ambicji, jednak rzeczywistość wygląda tak, że doświadczony wojownik Urusów najlepsze lata ma już za sobą, a jego dynamika w trakcie meczów na mundialu pozostawiała wiele do życzenia. Dość powiedzieć, że Urugwaj nie strzelił w Katarze jeszcze ani jednej bramki, a gdyby w ten sposób zakończył fazę pucharową, byłby to prawdziwy wstyd. Dlatego też piłkarze z Ameryki Południowej muszą wreszcie zagrać nieco odważniej i ruszyć na rywali od pierwszych minut. Nasz typ: Powyżej 2.5 gola.

Ghana – Urugwaj, ostatnie wyniki

Prawdziwą drogą przez mękę była dla Ghany walka o samo zakwalifikowanie się na Mistrzostwa Świata. Dwumecz z Nigerią mocno wyczerpał piłkarzy, którzy dopiero po konkursie jedenastek zagwarantowali sobie prawo do gry w Katarze. Następny sparing był dla nich jednak fatalny. Przegrali 0:3 z Brazylią, a sztab szkoleniowy musiał szukać rozwiązań, by udział w mundialu nie zakończył się kompromitacją.

Kryzys udało się zażegnać i po kolejnych zwycięstwach z Nikaraguą i Szwajcarią zespół udał się na mundial w dużo lepszych nastrojach. Pierwszy mecz po ciężkim boju z Portugalią zakończył się porażką 2:3, lecz w następnym Czarne Gwiazdy stanęły na wysokości zadania i wygrały 3:2.

Mecze towarzyskie poprzedzające mundial w Katarze były dla Urugwaju dość udane i nie zapowiadały takiej zapaści ofensywnej, jaką obserwujemy podczas turnieju w wykonaniu La Celeste. Drużyna gra w sposób mocno zachowawczy, a w starciu z Koreą Południową nie oddała nawet jednego celnego strzału na bramkę.

Nie lepiej było w drugim meczu z Portugalią, który zakończył się porażką 0:2. Urusi wykreowali sobie w nim kilka okazji bramkowych, jednak szwankowało wykończenie. Luis Suarez i Edinson Cavani nie są w optymalnej dyspozycji, a na murawie prezentują się dość ociężale.

Ghana – Urugwaj, historia

Jedyne do tej pory spotkanie między Urugwajem i Ghaną rozegrane zostało na Mistrzostwach Świata w 2010 roku i towarzyszyły mu ogromne kontrowersje. W samej końcówce dogrywki Luis Suarez zatrzymał ręką piłkę zmierzającą do bramki, za co został ukarany czerwoną kartką. Rzutu karnego w dramatycznych okolicznościach nie wykorzystał jednak wówczas Asamoah Gyan, przez co do rozstrzygnięcia spotkania ćwierćfinałowego potrzebny był konkurs jedenastek. W nim lepszy okazał się Urugwaj.

Ghana – Urugwaj, statystyki przed meczem

Urugwaj nigdy jeszcze nie przegrał meczu Mistrzostw Świata przeciwko drużynie z Afryki. W XXI wieku czterokrotnie mierzył się z zespołami z Czarnego Lądu.

Po porażce z Portugalią Urugwaj będzie starał się uniknąć drugiej z rzędu porażki w trakcie mundialu. Nie zdarzyło się mu to od roku 1974.

Ghana strzelała bramkę w każdym ze swoich ostatnich siedmiu meczów na Mistrzostwach Świata. Jeśli uda jej się zdobyć bramkę w starciu z Urugwajem wyrówna w ten sposób rekord Nigerii.

Ghana oddała w trakcie Mistrzostw Świata w Katarze sześć celnych strzałów na bramkę rywali. Pięć z nich skończyło się bramkami. Pięć bramek strzelonych podczas jednego mundialu to jej rekord. Tyle samo zdobyła w 2010 roku.

W spotkaniu z Koreą Południową Mohammed Kudus został pierwszym zawodnikiem z Ghany w historii, który strzelił dwie bramki w jednym meczu Mistrzostw Świata. Tylko Asamoah Gyan (w 2010 roku) strzelił więcej goli w trakcie jednej edycji turnieju (miał ich 3).

Ghana – Urugwaj, kursy bukmacherskie

Ghana – Urugwaj, kto wygra?

Ghana – Urugwaj, przewidywane składy

Ghana na pewno wystąpi w tym starciu w galowym składzie. Awans jest na wyciągnięcie ręki, a wszyscy zawodnicy są zdrowi i gotowi do rywalizacji na 100 procent. W szczególności Mohammed Kudus, który ma nadzieję dobrymi występami w Katarze wywalczyć sobie transfer do topowego klubu.

Na rywalizację z Ghaną na pewno w składzie nie pojawi się wciąż zmagający się z urazem Ronald Araujo. Wątpliwy wydaje się także występ od pierwszych minut Luisa Suareza, który daleki jest od optymalnej formy. Niewykluczone, że selekcjoner zdecyduje się postawić tym razem na Maximiliano Gomeza.

Ghana – Urugwaj, transmisja

Rywalizację Ghany z Urugwajem obejrzycie na antenie TVP 1 i TVP Sport. Początek rywalizacji zaplanowany został na 2 grudnia w piątek o godzinie 16:00. Spotkanie skomentują Sławomir Kwiatkowski i Janusz Michalik.

