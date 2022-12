Holandia – Argentyna: typy, kursy, zapowiedź (09.12.2022)

PressFocus Na zdjęciu: Lionel Messi

Holandia – Argentyna: typy na mecz 1/4 finału mistrzostw świata. W jednym z najciekawiej zapowiadających się ćwierćfinałowych pojedynków zmierzą się drużyny, które w przeszłości regularnie mierzyły się na mundialach.

Lusail Stadium Mistrzostwa świata, faza pucharowa Holandia Argentyna 3.55 3.25 2.28 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 8 grudnia 2022 12:16 .

Holandia – Argentyna, typy i przewidywania

Obie drużyny są bardzo dobrymi znajomymi, bowiem w przeszłości regularnie mierzyły się ze sobą ramach mistrzostw świata. Ostatni raz miało to miejsce w 2014 roku, kiedy po rzutach karnych w półfinałowym meczu górą była Argentyna. Wówczas Argentyńczykom nie udało się sięgnąć po tytuł, ale mają wielką nadzieję na sukces w Katarze. Poprowadzić ma ich do tego Lionel Messi, dla którego to ostatnie mistrzostwa świata w karierze. W roli faworyta na murawie wybiegnie właśnie Argentyna, która wydaje się dysponować większym potencjałem. Takiego zdania jest także dziennikarz Goal.pl Jakub Olkiewicz, który stawia na wygraną Argentyny w podstawowym czasie gry.

My w piątkowym meczu nie spodziewamy się także zbyt wielu bramek. Obie drużyny zdają sobie sprawę z rosnącej stawki i z pewnością będą chciały w pierwszej kolejności zabezpieczyć dostęp do własnej bramki. Nie spodziewamy się otwartego spotkania, a raczej wyczekiwania przez jeden i drugi zespół na błąd przeciwnika. W ostatnich czterech pojedynkach tych zespołów oglądaliśmy maksymalnie dwa gole. Podobnego scenariusza spodziewamy się w piątek. Nasz typ: poniżej 2,5 bramki

Kurs 100.00 na zwycięstwo Holandii lub Argentyny

Holandia – Argentyna, ostatnie wyniki

Obie drużyny bez większych problemów przebrnęły przez rywalizację w 1/8 finału mistrzostw świata. Holandia pewnie 3:1 pokonała Stany Zjednoczone, natomiast Argentyna uporała się z Australią, zwyciężając 2:1. W obu przypadkach drużyny te zaprezentowały się zdecydowanie lepiej niż miało to miejsce w fazie grupowej.

Holandia mimo zdobycia siedmiu punktów w trzech spotkaniach nie zachwycała formą. Prawdziwym testem dla drużyny prowadzonej przez Louisa van Galla będzie ćwierćfinałowy pojedynek z Argentyną, która cały czas zaliczana jest do kandydatów do gry o tytuł.

Argentyna mundial rozpoczęła od ogromnej wpadki, jaką była porażka z Arabią Saudyjską. W kolejnych spotkaniach stanęła już na wysokości zadania i zdobyła komplet sześciu punktów, co pozwoliło zakończyć jej rywalizację na pierwszym miejscu w grupie. Najtrudniejsze pojedynki drużyna Lionela Scaloniego ma jednak jeszcze przed sobą.

Holandia – Argentyna, historia

Obie drużyny mierzyły się do tej pory dziewięć razy, w tym aż pięciokrotnie w ramach mistrzostw świata. Holandia nie przegrała tylko jeden z dotychczas rozegranych pojedynków w podstawowym czasie gry. Cztery mecze zakończyły się wygranymi Pomarańczowych, natomiast cztery remisami. Ostatni z tych czterech remisów zakończył się jednak porażką w rzutach karnych. Miało to miejsce w półfinale mundialu w 2014 roku.

O tym, że Holandia bardzo dobrze radzi sobie z Argentyną, potwierdza także statystyka goli zdobytych prze argentyński zespół. Zdobył tylko sześć bramek w dziewięciu pojedynkach, nie trafiając do siatki w żadnym z trzech ostatnich pojedynków.

Holandia – Argentyna, statystyki przed meczem

Będzie to szósty pojedynek Holandii z Argentyną na mistrzostwach świata. Częściej na mundialach rywalizowały ze sobą tylko Brazylia ze Szwecją (7) oraz Argentyna z Niemcami (7).

Ostatnie dwa spotkania na mistrzostwach świata pomiędzy Holandią i Argentyną zakończyły się wynikami 0:0, w fazie grupowej w 2006 roku i w półfinale w 2014 roku (Argentyna awansowała po rzutach karnych).

Holandia wygrywała w trzech swoich ostatnich ćwierćfinałowych meczach na mistrzostwach świata (1998, 2010, 2014). Jedynej porażki na tym etapie doznała w 1994 roku z Brazylią.

Argentyna była eliminowana w trzech z czterech ostatnich meczów ćwierćfinałowych na mistrzostwach świata, choć ostatni taki mecz wygrała z Belgią w 2014 roku. Argentyna gdy przebrnęła przez ćwierćfinał, zawsze dochodziła do finału (1986, 1990, 2014)

Louis van Gaal jest niepokonani w swoich 11 meczach na mundialu jako selekcjoner (8 zwycięstw, 3 remisy). Jeśli Holandia uniknie porażki w tym meczu, wyrówna rekord Luiza Felipe Scolariego, który wynosi 12 meczów bez porażki od początku kariery selekcjonera na mundialu.

Holandia – Argentyna, kursy bukmacherskie

Holandia – Argentyna to zdecydowanie jeden z ciekawiej zapowiadających się ćwierćfinałowych pojedynków na mistrzostwach w Katarze. Bukmacherzy nieco większe szanse na wygraną w tym meczu dają drużynie Lionela Messiego, ale w żadnym wypadku nie odbierają szans Holandii.

Holandia – Argentyna, kto awansuje?

Holandia – Argentyna, przewidywane składy

Selekcjoner reprezentacji Holandii Louis van Gaal powinien mieć do dyspozycji wszystkich swoich zawodników na piątkowe spotkanie. Z problemami zdrowotnymi zmagał się w ostatnim czasie Jeremie Frimpong, ale ma już je za sobą i znajdzie się w kadrze na pojedynek z Argentyną.

Więcej zmartwień ma szkoleniowiec argentyńskiego zespołu Lionel Scaloni. W meczu z Australią kontuzji kostki nabawił się Papu Gomez i jego występ stoi pod dużym znakiem zapytania. Jego miejsce w wyjściowym składzie zajmie prawdopodobnie Angel Di Maria, który w meczu 1/8 finału nie wystąpił ze względu na problemy mięśniowe, ale wszystko wskazuje na to, że jest już w pełni gotowy do gry.

Holandia – Argentyna, transmisja meczu

Ćwierćfinałowy mecz Holandia – Argentyna rozegrany zostanie w piątek (9 grudnia) o godzinie 20:00. Transmisję meczu “na żywo” będzie można obejrzeć na kanałach TVP1, TVP Sport i TVP 4K, a także na internetowej stronie sport.tvp.pl oraz w aplikacji mobilnej TVP Sport. Spotkanie skomentują Jacek Laskowski i Robert Podoliński.

