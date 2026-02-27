Allegri oczekuje tego od władz Milanu, jeśli ma zostać

17:35, 27. lutego 2026
Mateusz Bednarski
Mateusz Bednarski Źródło:  Calciomercato

Milan przygotowuje się do kluczowych rozmów, które mogą wpłynąć na przyszłość klubu. W centrum uwagi znajduje się Massimiliano Allegri i jego planowane spotkanie z władzami po zakończeniu sezonu, donosi "Calciomercato"

Massimiliano Allegri
Obserwuj nas w
ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Massimiliano Allegri

Allegri chce większego wpływu na kadrę Milanu

Milan musi uporządkować relacje między pionem sportowym a zarządem, ponieważ w ostatnich miesiącach pojawiły się wyraźne różnice zdań. Massimiliano Allegri jest mocno związany z zespołem oraz sztabem, ale nie ukrywa rozczarowania niektórymi decyzjami transferowymi. Jego wskazania dotyczące konkretnych profili zawodników nie zawsze były brane pod uwagę. Szkoleniowiec zamierza po sezonie spotkać się z władzami i poznać plany na najbliższą przyszłość.

Trener oczekuje większej współpracy przy wyborze piłkarzy, którzy mają stanowić fundament nowego etapu. Chce mieć realny wpływ na to, kto zostanie w kadrze, a kto może zostać poświęcony. Dla Allegriego kluczowa jest spójność między wizją sportową a decyzjami podejmowanymi przez zarząd. Spotkanie ma wyjaśnić, czy jego głos będzie miał większe znaczenie w kolejnych miesiącach.

POLECAMY TAKŻE

Alvaro Arbeloa
Piłkarz wściekły na Real Madryt. Zablokowano jego transfer
Florentino Perez
Real Madryt szuka obrońcy. Te transfery poleca sztuczna inteligencja
Raheem Sterling
Sterling zaoferował się niemieckiemu klubowi. Otrzymał już odpowiedź

Tłem dla tej sytuacji są wcześniejsze napięcia przy okazji transferów. Przeciągające się negocjacje w sprawie Ardona Jashariego oraz wysokie kwoty wydane na wzmocnienia wywołały tarcia między Igli Tare a Giorgio Furlanim. Oficjalnie klub wyklucza jednak zmiany w strukturze zarządzania.

Przyszłość Igli Tare zostanie oceniona po zakończeniu rozgrywek. Na jego korzyść przemawiają wyniki zespołu oraz dobre relacje z Allegrim. Ostateczny kierunek rozwoju Milanu może jednak zależeć od rozmowy trenera z władzami i od tego, czy otrzyma on większy wpływ na kształtowanie kadry.

Zobacz również: Włoscy dziennikarze nazwali go cudownym dzieckiem polskiego futbolu