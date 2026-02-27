Allegri oczekuje tego od władz Milanu, jeśli ma zostać

Milan przygotowuje się do kluczowych rozmów, które mogą wpłynąć na przyszłość klubu. W centrum uwagi znajduje się Massimiliano Allegri i jego planowane spotkanie z władzami po zakończeniu sezonu, donosi "Calciomercato"

Allegri chce większego wpływu na kadrę Milanu

Milan musi uporządkować relacje między pionem sportowym a zarządem, ponieważ w ostatnich miesiącach pojawiły się wyraźne różnice zdań. Massimiliano Allegri jest mocno związany z zespołem oraz sztabem, ale nie ukrywa rozczarowania niektórymi decyzjami transferowymi. Jego wskazania dotyczące konkretnych profili zawodników nie zawsze były brane pod uwagę. Szkoleniowiec zamierza po sezonie spotkać się z władzami i poznać plany na najbliższą przyszłość.

Trener oczekuje większej współpracy przy wyborze piłkarzy, którzy mają stanowić fundament nowego etapu. Chce mieć realny wpływ na to, kto zostanie w kadrze, a kto może zostać poświęcony. Dla Allegriego kluczowa jest spójność między wizją sportową a decyzjami podejmowanymi przez zarząd. Spotkanie ma wyjaśnić, czy jego głos będzie miał większe znaczenie w kolejnych miesiącach.

Tłem dla tej sytuacji są wcześniejsze napięcia przy okazji transferów. Przeciągające się negocjacje w sprawie Ardona Jashariego oraz wysokie kwoty wydane na wzmocnienia wywołały tarcia między Igli Tare a Giorgio Furlanim. Oficjalnie klub wyklucza jednak zmiany w strukturze zarządzania.

Przyszłość Igli Tare zostanie oceniona po zakończeniu rozgrywek. Na jego korzyść przemawiają wyniki zespołu oraz dobre relacje z Allegrim. Ostateczny kierunek rozwoju Milanu może jednak zależeć od rozmowy trenera z władzami i od tego, czy otrzyma on większy wpływ na kształtowanie kadry.

