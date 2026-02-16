PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY/ Alamy Na zdjęciu: Real Madryt - Real Sociedad

Real wyśle napastnika na MŚ? To możliwe!

Hiszpania na Mistrzostwach Świata 2026 zagra w grupie H. Rywalami La Furia Roja będą Urugwaj, Republika Zielonego Przylądka. Chociaż podopieczni Luisa de la Fuente są faworytami do awansu i zwycięstwa w całym turnieju, to i oni nie są w idealnej sytuacji przed zbliżający zmaganiami. Na pomoc kadrze narodowej może przyjść Real Madryt.

Kontuzja Samu Aghehowy znacznie utrudniła selekcjonerowi Hiszpanii konstruowanie potencjalnej kadry na MŚ. Snajper FC Porto mierzy się z poważnym urazem i nie wróci na boisko przed mundialem. W tej chwili mistrzom Europy brakuje klasycznej dziewiątki. De la Fuente może zwrócić się do Gonzalo Garcii.

Snajper Realu i młodzieżowy reprezentant kraju jeszcze nie zaliczył debiutu w seniorskiej drużynie narodowej. W tym sezonie w 27 meczach strzelił sześć goli i zanotował dwie asysty. Wszechstronny napastnik znalazł się w orbicie zainteresowań selekcjonera, o czym informuje Diario AS.