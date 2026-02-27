Vlahović opuszcza Juventus? Latem może dojść do transferu roku

fot. Marco Canoniero / Alamy Na zdjęciu: Dusan Vlahović

Dusan Vlahović priorytetowo traktuje transfer do Barcelony

Dusan Vlahović ma kontrakt ważny z Juventusem do końca trwającego sezonu i nie zapowiada się, aby miał go przedłużyć. Jednocześnie nie brakuje spekulacji na temat przyszłości piłkarza. Ciekawe informacje ujawnił portal TEAMtalk.

Źródło przekonuje, że piłkarz może kontynuować karierę w jednej z ekip z La Liga. FC Barcelona ma być traktowana przez zawodnika priorytetowo jako kolejny przystanek w karierze. Doświadczony napastnik przygotowuje się już do momentu, gdy stanie się wolnym piłkarzem. Chociaż klub z Turynu miał plan, aby przedłużyć umowę z Vlahoviciem, negocjacje wielokrotnie kończyły się niepowodzeniem.

Interesujące jest natomiast to, że według TEAMtalk piłkarz i jego menedżer utrzymają dobre relacje z Juventusem, mimo że strony nie potrafią dojść do porozumienia w sprawie nowego kontraktu.

Vlahović trafił do ekipy z Turynu w styczniu 2022 roku. Zawodnik kosztował Juventus ponad 85 milionów euro. To była jednak rozsądnie wydana kwota. Ogólnie napastnik wystąpił w szeregach Starej Damy w 162 meczach, zdobywając w nich 64 bramki i zaliczając także 16 asyst.

Tymczasem już w niedzielę ekipa z Turynu rozegra hitowy mecz z AS Romą, chcąc odnieść drugie z rzędu zwycięstwo nad Rzymianami. W grudniu Turyńczycy wygrali jednym golem (2:1). Spotkanie odbędzie się na Stadio Olimpico w niedzielę 1 marca o godzinie 20:45. W tym starciu jednak Vlahovicia zabraknie. Serb wciąż dochodzi do siebie w związku z urazem przywodziciela.