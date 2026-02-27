Cracovia – Piast: gdzie oglądać?
Cracovia podejmie Piasta Gliwice w ramach 23. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Po trzech kolejnych remisach ligowych Pasy zajmują siódme miejsce w tabeli i tracą zaledwie cztery punkty do lidera z Białegostoku. W czterech wiosennych meczach Krakowianie stracili jedną bramkę, a z drugiej strony znaleźli tylko dwukrotnie drogę do siatki rywali.
W Gliwicach nie mogą ustabilizować formy. Po przekonujących zwycięstwach nad Lechem Poznań (1:0) i Wisłą Płock (1:0), przyszły porażki z Kolejorzem i Motorem Lubin. Piastunki pod wodzą Daniela Myśliwca aktualnie plasują się na odległej 14. lokacie z przewagą dwóch oczek nad strefą spadkową.
Cracovia – Piast: transmisja w TV
Mecz Cracovia – Piast Gliwice będzie transmitowany na antenach CANAL+ Sport 3 i CANAL+ Sport 5. Rywalizację z Krakowa skomentują Kamil Kania oraz Michał Trela.
Cracovia – Piast: stream online
Spotkanie Cracovii z Piastem Gliwice obejrzysz także w internecie. Mecz będzie można śledzić na żywo w serwisie CANAL+ online. Pierwszy gwizdek na stadionie im. Józefa Piłsudskiego o godzinie 18:00.
Cracovia – Piast: sonda
Kto wygra mecz w Krakowie?
- Cracovia
- Remis
- Piast Gliwice
0 Votes
Cracovia – Piast: kursy bukmacherskie
Faworytem piątkowego meczu, według kursów bukmacherskich, są zawodnicy Cracovii. Kurs na zwycięstwo Pasów został ustalony na poziomie około 2.35, zaś wygraną piłkarzy Piasta Gliwice można obstawić kursem mniej więcej 3.65.
Spotkanie rozpocznie się w piątek (27 lutego) o godzinie 18:00.
Mecz będzie transmitowany na antenach CANAL+ Sport 3, CANAL+ Sport 5 oraz w serwisie CANAL+ online.