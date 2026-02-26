Luciano Spalletti zaczął myśleć o następnym sezonie. Jak się okazuje, szkoleniowiec wraz z Juventusem dali zielone światło Jonathanowi Davidowi. Kanadyjczyk może szukać nowego klubu - informuje Nicolo Schira.



Jonathan David może opuścić Juventus

Juventus we wtorek był bliski dokonania cudu. Stara Dama grając przez znaczną część meczu w osłabieniu zdołała odrobić trzybramkową stratę w starciu z Galatasaray w Lidze Mistrzów. Stara Dama doprowadziła do dogrywki, ale ostatecznie awans padł łupem Turków. Turyńczycy zatem pożegnali się z europejskimi pucharami i już myślą o nowej kampanii.

Z informacji przekazanych przez Nicolo Schirę dowiadujemy się, że Juventus wraz z Luciano Spallettim podjęli pierwszą decyzję dotyczącą składu na przyszły sezon. Stara Dama postanowiła dać zielone światło Jonathanowi Davidowi w poszukiwaniu nowego zespołu. Szkoleniowiec zespołu z Turynu jest niezadowolony z boiskowej postawy Kanadyjczyka i zawodnik wkrótce może zmienić barwy klubowe.

Transfer Jonathana Davida do Juventusu jest bardzo nieudany. Wraz z przyjściem reprezentanta Kanady wiązano olbrzymie nadzieje, ale finalnie zawodnik nie przypomina tego samego piłkarza, który błyszczał na francuskich boiskach. Napastnik mało strzela i marnuje mnóstwo sytuacji bramkowych. Nie tylko fani Starej Damy zatem mają dość 26-latka.

Jonathan David w obecnym sezonie rozegrał 36 spotkań w koszulce Juventusu. Reprezentant Kanady zdołał siedmiokrotnie wpisać się na listę strzelców, a także zaliczył pięć asyst. Kontrakt napastnika ze Starą Damą obowiązuje do 30 czerwca 2030 roku.