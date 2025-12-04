Ten Hag czeka na jego zwolnienie. Marzy o powrocie do Premier League

Erik ten Hag ponownie jest łączony z powrotem do Premier League. Według Football Insider były menedżer Manchesteru United znalazł się w gronie kandydatów do zastąpienia Daniela Farke w Leeds United.

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Erik ten Hag

Ten Hag wśród faworytów do objęcia Leeds

Erik ten Hag zaskakująco szybko może wrócić do Premier League. Holender stracił posadę w Bayerze Leverkusen po zaledwie dwóch spotkaniach, co było jednym z najkrótszych epizodów trenerskich w historii klubu. Później łączono go z Wolves, lecz posadę przejął Rob Edwards. Był również blisko Ajaxu, ale klub wybrał inne rozwiązanie.

Teraz jego nazwisko wraca do medialnego obiegu. Leeds rozważa zmianę trenera, ponieważ Daniel Farke od kilku tygodni pracuje pod dużą presją. Football Insider informował, że Niemiec może zostać zwolniony, jeśli nie zdobędzie punktów z Manchesterem City i Chelsea. Zespół wygrał 3:1 z londyńczykami, co pozwoliło odetchnąć, lecz nie rozwiązało całej sytuacji.

Mimo zwycięstwa notowania Farke pozostają chwiejne, a Leeds rozgląda się za nowymi rozwiązaniami. Zdaniem mediów faworytem jest Gary O’Neil, a tuż za nim plasuje się właśnie Erik Ten Hag, który marzy o ponownej pracy w Premier League. W dalszej kolejności wymienia się Carlosa Corberana, Bo Svenssona i Brendana Rodgersa.

Najbliższe tygodnie będą kluczowe. Leeds czeka seria spotkań, które zadecydują o przyszłości Farke. Zespół zmierzy się z Liverpoolem, a później z Brentfordem, Crystal Palace i Sunderlandem. To mecze, które klub powinien wygrać, jeśli chce oddalić się od strefy spadkowej i uniknąć kolejnej zmiany na ławce.

