Manchester United szuka nowego pomocnika, po tym jak rozstanie się z Casemiro. Jak się okazuje, trop Czerwonych Diabłów prowadzi do Hiszpanii. Na ich radarze znalazł się Pape Gueye z Villarrealu - donosi "Foot Mercato".

Pape Gueye łączony z Manchesterem United

Manchester United przeżywa wspaniałe chwile. Czerwone Diabły wreszcie zaczęły grać na miarę oczekiwań. Olbrzymia w tym zasługa Michaela Carricka. Zespół od momentu zatrudnienia angielskiego szkoleniowca jest nie do poznania. Na sześć rozegranych spotkań udało im się aż pięciokrotnie sięgnąć po zwycięstwo i zaliczyli remis. Ostatnio ich wyższość musiał uznać Everton (1:0).

Od kilku tygodni wiemy, że Manchester United straci kluczowego gracza. Casemiro zakomunikował, że dokończy kontrakt z angielskim klubem i poszuka nowego otoczenia. Tymczasem „Foot Mercato” zdradza, że Czerwone Diabły wytypowały już kandydata do zastąpienia Brazylijczyka. W kręgu zainteresowań zespołu z Old Trafford znalazł Pape Gueye, który na co dzień reprezentuje barwy Villarrealu.

Manchester United zwrócił uwagę na tego pomocnika podczas Pucharu Narodów Afryki. 27-latek wraz z reprezentacją Senegalu sięgnął po triumf w turnieju, a zawodnik Żółtej Łodzi Podwodnej strzelił gola w finale. Czerwone Diabły postrzegają w wychowanku Le Havre kandydata na następcę Casemiro. Czas pokaże, czy dojdzie do transferu.

Pape Gueye w obecnym sezonie rozegrał 28 spotkań w koszulce Villarrealu. Reprezentant Senegalu zdołał trzykrotnie wpisać się na listę strzelców, a także zaliczył jedną asystę.

