Nowy trener na liście życzeń Man United. Odejdzie po Mistrzostwach Świata

Manchester United mimo dobrych wyników pod wodzą Michaela Carrick nadal szuka nowego trenera. Do grona kandydatów dołaczył Roberto Martinez. Po mundialu może pożegnać się z reprezentacją Portugalii - donosi Ben Jacobs.

News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Manchesteru United

Roberto Martinez wśród kandydatów na trenera Man United

Manchester United największy problem od czasów, gdy Sir Alex Ferguson odszedł na emeryturę ma ze znalezieniem odpowiedniego trenera. Niepowodzeniem zakończyła się praca m.in. Davida Moyesa, Louisa van Gaala, Jose Mourinho czy Erika ten Haga. Na początku 2026 roku zwolniony został Ruben Amorim, z którym wiązano wielką przyszłość.

Obecnie za wyniki odpowiada Michael Carrick, który zgodził się wejść w rolę „strażaka”. Pod jego wodzą Czerwone Diabły poprawiły nie tylko wyniki, ale również styl gry. Co więcej, włączyli się do walki o miejsce w TOP4, które gwarantuje Ligę Mistrzów.

Niemniej jednak zarząd klubu preferuje, aby od przyszłego sezonu, drużynę przejął bardziej doświadczony szkoleniowiec z większym CV. Dlatego też rozpoczęli proces poszukiwań nowego trenera. Media przymierzają do Man United wielu kandydatów m.in. Olivera Glasnera. Z informacji, jakie przekazał Ben Jacobs, wynika, że listę życzeń uzupełnił jeszcze jeden szkoleniowiec.

Pod uwagę brany jest Roberto Martinez, czyli selekcjoner reprezentacji Portugalii. Obecnie przygotowuje się z drużyną do Mistrzostw Świata, ale po turnieju prawdopodobnie odejdzie. Byłby więc do wzięcia za darmo, jeśli Man United zdecyduje się akurat na niego.

Martinez zna realia pracy w Premier League. W przeszłości był związany z Evertonem w latach 2013-2016. Na wyspach prowadził także Wigan Athletic oraz Swansea. W swoim CV ma również pracę z reprezentacją Belgii. Do największych sukcesów można zaliczyć triumf z Portugalią w Lidze Narodów oraz zwycięstwo Pucharu Anglii ze wspomnianym wcześniej Wigan.