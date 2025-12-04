Barcelona zrezygnowała z transferu. Decyzja Flicka zmieniła wszystko

07:53, 4. grudnia 2025
Mateusz Bednarski
Mateusz Bednarski Źródło:  Barca Universal

FC Barcelona zrezygnowała z transferu nowego obrońcy, donosi Sport. Decyzja Hansiego Flicka o przesunięciu Gerarda Martina na środek defensywy sprawiła, że klub nie jest już zainteresowany pozyskaniem defensora w styczniu.

Hansi Flick
PressFocus Na zdjęciu: Hansi Flick

Gerard Martin wypełni lukę na środku defensywy FC Barcelony

Barcelona weszła w sezon z brakami w defensywie. Klub pozwolił odejść Inigo Martinezowi i nie znalazł następcy. Andreas Christensen zmagał się z urazami, a Ronald Araujo musiał zrobić przerwę z powodów mentalnych. Hansi Flick w żadnym momencie nie dysponował pełną listą stoperów. Do tego w kadrze brakowało lewonożnego obrońcy, co jeszcze bardziej komplikowało sytuację.

Sztab szkoleniowy zdecydował się więc na odważny ruch. Gerard Martin, naturalny lewy obrońca, otrzymał zadanie gry w centrum obrony obok Pau Cubarsiego. Zmiana była ryzykowna, ale przyniosła świetny efekt. Martin zagrał bardzo dobrze w trzech kolejnych meczach La Liga. Sprawdził się zarówno przeciwko Athletic Club, jak i Alaves. Największe wątpliwości dotyczyły występu z Atletico, lecz Flick zaufał mu w najtrudniejszym momencie i ten wybór okazał się trafny.

Według Sportu forma Martina zmienia plany Barcelony. Klub nie będzie szukał stopera w styczniu, choć pozostaje otwarty na wzmocnienie pozycji latem. Dla Barcelony Martin miał być zmiennikiem Alejandro Balde na lewej obronie. Jednak sytuacja kadrowa w środku defensywy otworzyła mu zupełnie nową drogę. Flick docenia jego szybkość, umiejętność ustawienia się i pewność w wyprowadzaniu piłki. To cechy, które idealnie pasują do profilu lewonożnego stopera, którego brakowało w kadrze.

To duża zmiana względem lata, gdy przyszłość Gerarda Martina stała pod znakiem zapytania. Everton i Wolverhampton oferowały około 15 milionów euro, a Barcelona była gotowa rozważyć sprzedaż. Zawodnik jednak nie chciał opuszczać klubu.

