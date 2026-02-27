Real zapytał o gwiazdora Arsenalu. Dostał natychmiastową odpowiedź

Real Madryt złożył zapytanie za Gabriela Magalhaesa. Arsenal jednak zdecydował się natychmiast odrzucić to zainteresowanie przekazując, że defensor nie jest na sprzedaż za żadne pieniądze. Informacje w tej sprawie podał serwis "TEAMtalk".

ZUMA Press, Inc / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez

Arsenal odrzucił zainteresowanie Realu Madryt

Real Madryt w tym sezonie ma swoje problemy i z całą pewnością forma zespołu jest daleka od tej oczekiwanej przez kibiców oraz władze klubu. Dlatego też na początku stycznia doszło do zmiany szkoleniowca, ale choć Alvaro Arbeloa notuje dobre wyniki, to styl i gra jest nadal nie taka, jaki jest potencjał Królewskich. Dlatego sporo mówi się, że latem w klubie dojdzie do sporych zmian i to właśnie personalnych.

Przede wszystkim jednym z priorytetów Los Blancos jest pozyskanie nowego środkowego obrońcy. W tym kontekście w ostatnich tygodniach przewijało się wiele nazwisk, ale nie ma wyraźnego faworyta. Według informacji przekazanych przez serwis „TEAMtalk”, Real Madryt złożył zapytanie o Gabriela Magalhaesa z Arsenalu. Brazylijczyk to czołowy stoper Premier League, dlatego też Kanonierzy natychmiast odrzucili jakiekolwiek zainteresowanie tym graczem. Realowi przekazano, że Gabriel nie jest na sprzedaż za żadną cenę.

Gabriel Magalhaes w tym sezonie rozegrał w sumie 32 mecze, w których zdobył cztery gole oraz zanotował cztery asysty. Łącznie dla zespołu z Londynu ma blisko 250 rozegranych spotkań. Wcześniej 28-latek poza Anglią grał m.in. we Francji. Serwis „Transfermarkt” wycenia go na 75 milionów euro. Obecna umowa reprezentanta Brazylii wygasa latem 2029 roku.

