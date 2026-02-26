Scott McTominay wcale nie musi wrócić do Manchesteru United. Gwiazda SSC Napoli jest też łączona z innym angielskim klubem. Pomocnik trafił bowiem na radar Newcastle United - przekazuje "Sports Boom".

Giuseppe Maffia / Alamy Na zdjęciu: Scott McTominay

Newcastle United obserwuje Scotta McTominaya

Scott McTominay latem 2024 roku rozstał się z Manchesterem United. Reprezentant Szkocji wybrał ofertę SSC Napoli i był to idealny wybór. Wychowanek Czerwonych Diabłów wskoczyć na bardzo wysoki poziom we włoskim klubie i był kluczowym graczem Azzurrich, kiedy sięgali po mistrzostwo Italii. Coraz częściej jednak się mówi, że pomocnik może wrócić na boiska Premier League.

Najczęściej mówi się w kontekście przyszłości Scotta McTominaya o powrocie do Manchesteru United. Czerwone Diabły są bardzo zainteresowane swoim wychowankiem. Okazuje się jednak, że zespół z Old Trafford będzie miał poważnego konkurenta w walce o gwiazdę SSC Napoli. Szkot znalazł się bowiem również w kręgu zainteresowań Newcastle United.

Wcale nie jest jednak przesądzone, że Scott McTominay wróci do Premier League. Pomocnik również rozmawia z SSC Napoli w sprawie przedłużenia kontraktu. Reprezentant Szkocji doskonale czuje się we Włoszech i musiałaby pojawić się na stole kosmiczna oferta, aby przekonać Aurelio De Laurentiis do przedwczesnego rozstania z gwiazdą Azzurrich.

Scott McTominay w obecnym sezonie rozegrał 34 spotkania w koszulce SSC Napoli. Statystyki wychowanka Manchesteru United są imponujące. Zdołał bowiem zgromadzić na swoim koncie 10 trafień, a także cztery asysty.