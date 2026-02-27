Guardiola zareagował na losowanie. Czeka go wielki test

18:13, 27. lutego 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  X / City Xtra

Manchester City w kolejnej fazie Ligi Mistrzów zmierzy się z Realem Madryt. Na temat wyników losowania par 1/8 finału rozgrywek głos zabrał trener Josep Guardiola.

Josep Guardiola
fot. MI News & Sport / Alamy Na zdjęciu: Josep Guardiola

Josep Guardiola po wylosowaniu Realu Madryt

Manchester City to bez wątpienia jeden z kandydatów do wygrania Ligi Mistrzów. Zanim jednak przedstawiciel Premier League będzie mógł myśleć o triumfie w rozgrywkach, musi poradzić sobie z gigantem La Liga. Na temat swojego najbliższego rywala w elitarnych rozgrywkach głos zabrał menedżer The Citizens.

– Kiedy grasz z najsilniejszymi drużynami w historii tego turnieju, uczysz się, doskonalisz i stajesz się lepszy – mówił wprost Josep Guardiola cytowany przez profil City Xtra na platformie X.

Manchester City w tej edycji Ligi Mistrzów miał już okazję mierzyć się z Królewskimi. Miało to miejsce w fazie zasadniczej. Obie drużyny rywalizowały ze sobą w grudniu minionego roku. Wówczas lepsza była drużyna z ligi angielskiej (2:1).

Ogólnie w pięciu ostatnich starciach między zespołami dwa razy górą był Real, a tylko raz zwyciężył Manchester City. W dwóch spotkaniach padł natomiast remis. W każdym razie do dwumeczu z ekipą z La Liga angielska drużyna ma jeszcze trzy mecze do rozegrania.

Już w najbliższy weekend zmierzy się na wyjeździe z Leeds United. Z kolei tydzień później na drodze ekipy z Etihad Stadium stanie Nottingham Forest. Natomiast w drugi weekend marca Manchester City zagra z Newcastle United. Będzie to batalia, w której stawką będzie awans do 1/4 finału Pucharu Anglii.

