Manchester City na łowach w Bundeslidze. Zainteresował się stoperem

Manchester City może wybrać się na zakupy do Niemiec. Jak poinformował brytyjski serwis TEAMtalk, angielski klub ma chrapkę na sprowadzenie Nnamdiego Collinsa.

MI News & Sport / Alamy Na zdjęciu: Pep Guardiola

Nnamdi Collins przyciągnął uwagę Manchesteru City

Manchester City najprawdopodobniej będzie musiał sprowadzić nowego stopera podczas najbliższego letniego okienka transferowego. Ma to związek z niepewną przyszłością Johna Stonesa, którego umowa obowiązuje jedynie do 30 czerwca 2026 roku. Włodarze z Etihad Stadium zdają sobie sprawę, że 31-letni defensor może odejść za darmo. Dlatego angielski klub już teraz analizuje rynek i poszukuje potencjalnego następcy rutynowanego piłkarza.

Niewykluczone, że dziesięciokrotni mistrzowie Premier League wybiorą się na zakupy do Niemiec. Jak informuje portal „TEAMtalk”, na celowniku Manchesteru City wylądował bowiem Nnamdi Collins. 22-letni środkowy obrońca na co dzień występuje w Eintrachcie Frankfurt, gdzie imponuje wysoką formą. Najbliższego lata o jego podpis mają rywalizować także m.in. Arsenal, Liverpool, Newcastle United, Brighton & Hove Albion oraz Brentford.

Jednokrotny reprezentant Niemiec z powodzeniem przywdziewa koszulkę drużyny Orłów od sierpnia 2023 roku, kiedy trafił na Deutsche Bank Park za milion euro z rezerw Borussia Dortmund. Collins w barwach Eintrachtu Frankfurt rozegrał łącznie 60 meczów, zdobył 2 bramki i zaliczył 2 asysty. Stoper, który może grać również na prawej obronie, jest wyceniany na 15 milionów euro. Aktualny kontrakt defensora obowiązuje do 30 czerwca 2030 roku.