Manchester City na łowach w Bundeslidze. Zainteresował się stoperem

21:01, 26. lutego 2026 21:42, 26. lutego 2026
Ernest Chalimoniuk
Ernest Chalimoniuk

Manchester City może wybrać się na zakupy do Niemiec. Jak poinformował brytyjski serwis TEAMtalk, angielski klub ma chrapkę na sprowadzenie Nnamdiego Collinsa.

Pep Guardiola
Pep Guardiola

Nnamdi Collins przyciągnął uwagę Manchesteru City

Manchester City najprawdopodobniej będzie musiał sprowadzić nowego stopera podczas najbliższego letniego okienka transferowego. Ma to związek z niepewną przyszłością Johna Stonesa, którego umowa obowiązuje jedynie do 30 czerwca 2026 roku. Włodarze z Etihad Stadium zdają sobie sprawę, że 31-letni defensor może odejść za darmo. Dlatego angielski klub już teraz analizuje rynek i poszukuje potencjalnego następcy rutynowanego piłkarza.

Niewykluczone, że dziesięciokrotni mistrzowie Premier League wybiorą się na zakupy do Niemiec. Jak informuje portal „TEAMtalk”, na celowniku Manchesteru City wylądował bowiem Nnamdi Collins. 22-letni środkowy obrońca na co dzień występuje w Eintrachcie Frankfurt, gdzie imponuje wysoką formą. Najbliższego lata o jego podpis mają rywalizować także m.in. Arsenal, Liverpool, Newcastle United, Brighton & Hove Albion oraz Brentford.

Jednokrotny reprezentant Niemiec z powodzeniem przywdziewa koszulkę drużyny Orłów od sierpnia 2023 roku, kiedy trafił na Deutsche Bank Park za milion euro z rezerw Borussia Dortmund. Collins w barwach Eintrachtu Frankfurt rozegrał łącznie 60 meczów, zdobył 2 bramki i zaliczył 2 asysty. Stoper, który może grać również na prawej obronie, jest wyceniany na 15 milionów euro. Aktualny kontrakt defensora obowiązuje do 30 czerwca 2030 roku.