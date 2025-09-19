Manchester United rozgląda się za nowym pomocnikiem. Jak się okazuje, na ich celownik trafił Ruben Neves. Al-Hilal wycenia Portugalczyka na 17 milionów funtów - informuje "The Sun".

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Ruben Neves celem transferowym Manchesteru United

Manchester United fatalnie rozpoczął sezon. W ostatnim spotkaniu podopieczni Rubena Amorima zostali rozgromieni przez Manchester City (0:3). Tym samym Czerwone Diabły zaliczają najgorszy start kampanii od ponad 30 lat. Pojawiło się wiele informacji, że klub może wkrótce rozstać się ze szkoleniowcem. Portugalczyk jednak na ten moment zostanie na Old Trafford.

Z informacji przekazanych przez „The Sun” dowiadujemy się, że Manchester United zamierza w zimowym okienku wzmocnić środek pola. I został już wytypowany cel transferowy. W kręgu zainteresowań Czerwonych Diabłów znalazł się Ruben Neves. 28-latek poważnie rozważa powrót do Europy i jego wybór może paść faktycznie na Premier League.

Manchester United poznał również wycenę Rubena Nevesa. Wspomniane źródło zaznacza, że Al-Hilal oczekuje za reprezentanta Portugalii zaledwie 17 milionów funtów. Jest to niewątpliwie promocyjna cena. 28-latek, mimo dwóch lat spędzonych w Arabii Saudyjskiej, wciąż prezentuje bardzo wysoki poziom.

Ruben Neves dotychczas rozegrał 94 spotkań w koszulce Al-Hilal. Portugalski pomocnik może się pochwalić się bardzo dobrymi liczbami. Udało mu się bowiem zgromadzić na koncie aż 10 trafień, a także 24 asysty.