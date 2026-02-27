Real Madryt dostał ofertę. Klub Premier League płaci fortunę za gwiazdę

Real Madryt może sporo zarobić w nadchodzące lato. Z informacji Fichajes wynika, że Liverpool przygotował ofertę w wysokości 100 milionów euro. Na ich celowniku znalazł się Eduardo Camavinga.

DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez

Liverpool oferuje 100 mln euro Realowi za Camavingę

Real Madryt w poprzednie lato rozpoczął proces przebudowy zespołu. Co prawda, sfinalizowano tylko cztery transfery, ale zdecydowana większość kompletnie zmieniła wyjściową jedenastkę. Przebudowie uległ blok obronny, do którego sprowadzono następujących zawodników: Dean Huijsen, Alvaro Carreras i Trent Alexander-Arnold. Zmiany mają być kontynuowane w nadchodzące lato.

Dużo się mówi w kontekście Los Blancos o transferze nowego pomocnika. W środku pola wyraźnie brakuje siły, o której w przeszłości stanowili Luka Modrić i Toni Kroos. Real Madryt wytypował nawet cel transferowy, jakim ma być wielka gwiazda Man City.

Fakt, że druga linia zostanie wzmocniona, nie oznacza, że ktoś z pomocników nie zostanie sprzedany. Z informacji serwisu Fichajes można wywnioskować, że niepewny przyszłości jest Eduardo Camavinga. Francuz przykuł uwagę klubu Premier League, z resztą nie po raz pierwszy. Tym razem Liverpool jest zdeterminowany, aby sfinalizować transakcję, dlatego przygotował ofertę w wysokości 100 mln euro.

Panuje przekonanie, że biorąc pod uwagę formę zawodnika oraz kwotę potencjalnego transferu, Real Madryt nie może zignorować propozycji. Dodatkowe fundusze pozwoliłyby na większą liczbę operacji na rynku transferowych lub droższych zawodników.

Camavinga jest związany z Królewskimi od sierpnia 2021 roku. Przychodził na Bernabeu z Rennes za 31 milionów euro. Łącznie w barwach Realu Madryt rozegrał 210 spotkań, w których zdobył 6 goli i zanotował 11 asyst. Kontrakt obowiązuje go do czerwca 2029 roku.