Flick poprosił Barcelonę o zaskakującą decyzję ws. Lewandowskiego

13:23, 27. lutego 2026
Jakub Boroń
Jakub Boroń Źródło:  El Nacional

Hansi Flick poprosił dyrektora sportowego Barcelony o przedłużenie kontraktu Roberta Lewandowskiego - poinformował portal El Nacional. To zaskakujący zwrot akcji.

fot. Cesar Ortiz Gonzalez / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Flick chce, żeby Lewandowski został w Barcelonie

Wokół przyszłości Roberta Lewandowskiego w ostatnich dniach pojawiało się wiele spekulacji. Media i głosy z kluby sugerowały, że napastnik może nie otrzymać nowej umowy i latem opuści klub. Tymczasem trener Hansi Flick ma zupełnie inne zdanie i naciska na szybkie przedłużenie kontraktu Polaka.

Szkoleniowiec miał przekazać dyrektorowi sportowemu Deco jasny sygnał. W obecnej sytuacji finansowej klubu bezpieczniej będzie postawić na sprawdzone rozwiązanie niż ryzykować kosztowny transfer. Flick uważa, że sprowadzenie napastnika światowego formatu może okazać się nierealne, a inwestowanie w zawodnika bez pełnej gwarancji jakości niesie duże ryzyko.

Niemiec postrzega Lewandowskiego jako stabilny punkt projektu. Docenia jego profesjonalizm, doświadczenie i gotowość do akceptowania roli zmiennika. 37-latek nie jest już w fizycznym szczycie kariery, ale wciąż gwarantuje gole i potrafi rozstrzygać mecze w kluczowych momentach.

W szatni Polak cieszy się dużym autorytetem, co ma znaczenie w kontekście budowy młodego zespołu. Flick traktuje ewentualną roczną prolongatę kontraktu nie jako gest sentymentalny, lecz jako strategiczny ruch dający klubowi czas i stabilność przed kolejną przebudową kadry.

