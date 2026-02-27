Mbappe poprosi Real o odejście. Francuz nie zaakceptuje tej decyzji klubu

Kylian Mbappe poprosi Real Madryt o odejście, jeśli klub zatrudni Mauricio Pochettino - poinformował El Nacional. Argentyńczyk jest w szerokim gronie kandydatów na trenera Królewskich.

Independent Photo Agency / Alamy Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Mbappe nie zaakceptuje Pochettino

Według hiszpańskich doniesień ewentualna nominacja Mauricio Pochettino na szkoleniowca Realu Madryt mogłaby wywołać poważne napięcia w szatni. Wszystko przez przeszłość Argentyńczyka z czasów pracy w Paris Saint-Germain, gdzie jego relacje z Mbappe nie należały do najlepszych.

Współpraca w Paryżu miała być naznaczona różnicami w zarządzaniu zespołem i brakiem chemii między trenerem a największą gwiazdą drużyny. Źródła zbliżone do otoczenia zawodnika sugerują, że francuski napastnik nie jest zainteresowany ponowną pracą z Pochettino. Zwłaszcza w klubie o takiej presji jak Real.

W Madrycie mają świadomość, że Mbappe to nie tylko jeden z piłkarzy, ale centralna postać projektu sportowego i marketingowego. Zatrudnienie trenera, który nie cieszy się pełnym zaufaniem lidera zespołu, mogłoby od pierwszego dnia generować trudne do opanowania napięcia.

Scenariusz, w którym Mbappe rozważa prośbę o transfer w przypadku wyboru Pochettino, nie jest traktowany jako marginalny. Właśnie dlatego kandydatura Argentyńczyka ma budzić w klubie poważne wątpliwości.

Dla władz Realu decyzja o wyborze nowego trenera to nie tylko kwestia taktyki, ale również delikatnej równowagi w szatni.