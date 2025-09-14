Manchester United w niedzielę przegrał z Manchesterem City (0:3). Po czterech kolejkach piłkarza Rubena Amorima mają na koncie cztery punkty. Tym samym Czerwone Diabły zaliczają najgorszy start ligi od sezonu 1992/93 - podaje "OptaJoe".

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Manchesteru United i Ruben Amorim

Manchester United z najgorszym startem od sezonu 1992/93

Manchester United w niedzielnym hicie Premier League podejmował na wyjeździe Manchester City. Rywalizacja derbowa kompletnie nie ułożyła się po myśli podopiecznych Rubena Amorima. Czerwone Diabły przegrały bowiem rezultatem 0:3. Zespół z Old Trafford fatalnie zaprezentował się w tym meczu, a wynik jest najmniejszym wymiarem kary.

Po czterech kolejkach Manchester United ma na koncie cztery punkty. Udało im się wygrać jeden mecz, zaliczyć jeden remis, a także ponieśli dwie porażki. Tymczasem bardzo ciekawe informacje przekazał profil „OptaJoe”. Otóż Czerwone Diabły zaliczyli właśnie najgorsze wejście w sezon od kampanii 1992/93. Szkoleniowcem wówczas był legendarny Sir Alex Ferguson.

Manchester United w sezonie 1992/93 po czterech kolejkach miał na koncie również cztery punkty. Wówczas udało im się pokonać Southampton (1:0), zremisowali z Ipswich Town (1:1), a także ponieśli porażki Sheffield United (1:2) oraz Evertonem (0:3). W tamtym zespole Czerwonych Diabłów występowali m.in. Peter Schmeichel, Eric Cantona czy też Ryan Giggs.

Warto zaznaczyć, że Manchester United, mimo tak kiepskie wejścia w sezon 1992/93, kilka miesięcy później świętował mistrzostwo Anglii. Obecnie jednak kibice z Old Trafford nie wierzą, że Czerwone Diabły są w stanie pójść tą samą drogą.