Lech Poznań zabrał głos ws. przyszłości Gholizadeha

12:07, 27. lutego 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Kanał Sportowy

Ali Gholizadeh ma kontrakt z Lechem Poznań tylko do końca sezonu. Rzecznik klub, Adrian Gałuszka w rozmowie z Kanałem Sportowym odniósł się do pojawiających się w mediach plotek o możliwym odejściu. Ostateczna decyzja jeszcze nie zapadła.

Ali Gholizadeh
ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Ali Gholizadeh

Nie ma decyzji dot. przyszłości Gholizadeha w Lechu

Ali Gholizadeh gra w Ekstraklasie od trzech sezonów. Lech Poznań ściągnął go latem 2023 roku z Charleroi za ok. 1,8 mln euro. W tym czasie reprezentant Iranu wyrósł gwiazdę ligi. W poprzedniej kampanii zdobył 8 goli i zanotował 6 asyst w rozgrywkach ligowych. Wielkimi krokami zbliża się jednak moment, w którym jego kontrakt dobiega końca. Umowa obowiązuje tylko do czerwca bieżącego roku.

Nie tak dawno pojawiły się spekulacje, że Gholizadeh po sezonie opuści Kolejorza. Skrzydłowy ma tęsknić za ojczyzną i rozważa powrotu do Iranu. Na medialne doniesienia odpowiedział Adrian Gałuszka, rzecznik poznańskiego klubu. W rozmowie z Kanałem Sportowym ujawnił, że ostateczna decyzja jeszcze nie zapadła. Pion sportowy analizuje różne scenariusze.

Ali Gholizadeh? Jedno, co możemy stwierdzić na sto procent, żadna decyzja nie zapadła. Cały czas czekamy na rozwój wydarzeń. Decyzja będzie podyktowana miejscem, w którym będziemy pod koniec sezonu. Również będzie to zależeć od tego, jak będziemy się prezentować zarówno w Europie, jak i Ekstraklasie oraz Pucharze Polski. Różne scenariusze są analizowane. Podejrzewam, że najszybszy moment, kiedy podejmiemy decyzję to pod koniec sezonu – powiedział.

Gholizadeh w trakcie dotychczasowego pobytu w Lechu rozegrał łącznie 63 mecze, w których zdobył 12 goli i zanotował 7 asyst.

