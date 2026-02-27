Lech Poznań zabrał głos ws. przyszłości Gholizadeha

Ali Gholizadeh ma kontrakt z Lechem Poznań tylko do końca sezonu. Rzecznik klub, Adrian Gałuszka w rozmowie z Kanałem Sportowym odniósł się do pojawiających się w mediach plotek o możliwym odejściu. Ostateczna decyzja jeszcze nie zapadła.

ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Ali Gholizadeh

Nie ma decyzji dot. przyszłości Gholizadeha w Lechu

Ali Gholizadeh gra w Ekstraklasie od trzech sezonów. Lech Poznań ściągnął go latem 2023 roku z Charleroi za ok. 1,8 mln euro. W tym czasie reprezentant Iranu wyrósł gwiazdę ligi. W poprzedniej kampanii zdobył 8 goli i zanotował 6 asyst w rozgrywkach ligowych. Wielkimi krokami zbliża się jednak moment, w którym jego kontrakt dobiega końca. Umowa obowiązuje tylko do czerwca bieżącego roku.

Nie tak dawno pojawiły się spekulacje, że Gholizadeh po sezonie opuści Kolejorza. Skrzydłowy ma tęsknić za ojczyzną i rozważa powrotu do Iranu. Na medialne doniesienia odpowiedział Adrian Gałuszka, rzecznik poznańskiego klubu. W rozmowie z Kanałem Sportowym ujawnił, że ostateczna decyzja jeszcze nie zapadła. Pion sportowy analizuje różne scenariusze.

– Ali Gholizadeh? Jedno, co możemy stwierdzić na sto procent, żadna decyzja nie zapadła. Cały czas czekamy na rozwój wydarzeń. Decyzja będzie podyktowana miejscem, w którym będziemy pod koniec sezonu. Również będzie to zależeć od tego, jak będziemy się prezentować zarówno w Europie, jak i Ekstraklasie oraz Pucharze Polski. Różne scenariusze są analizowane. Podejrzewam, że najszybszy moment, kiedy podejmiemy decyzję to pod koniec sezonu – powiedział.

Gholizadeh w trakcie dotychczasowego pobytu w Lechu rozegrał łącznie 63 mecze, w których zdobył 12 goli i zanotował 7 asyst.