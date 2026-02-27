Klopp poprosi Real transfer gwiazdora Liverpoolu. Znów chce z nim pracować

Jurgen Klopp i Real Madryt kontynuują rozmowy ws. objęcia zespołu latem. Były szkoleniowiec Liverpoolu poprosił o sprowadzenie Alexisa Mac Allistera, z którym zna się z pracy w The Reds. Informacje w tej sprawie przekazał "El Nacional".

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Jurgen Klopp

Klopp chciałby pozyskać Mac Allistera do Realu

Dla nikogo nie jest tajemnicą, że ten sezon Realu Madryt nie będzie zapewne zbyt udany. Królewscy bowiem mają problemy w Lidze Mistrzów, gdzie do tej pory przyzwyczaili do dobrej i równej gry. Poza tym w La Liga także walka o mistrzostwo kraju zapowiada się niezwykle trudno dla zespołu prowadzonego przez Alvaro Arbeloę.

Dlatego też – zgodnie z tym, o czym informowały już media – latem spodziewana jest spora rewolucja w klubie. Przede wszystkim chodzi o odejścia niektórych zawodników i spore transfery, ale także o sprowadzenie nowego trenera z najwyższej półki. Według informacji przekazanych przez serwis „El Nacional”, Real Madryt prowadzi intensywne rozmowy z Jurgenem Kloppem. Mają one postępować, a sam Florentino Perez jest optymistycznie nastawiony.

Wiadomo jednak, że Niemiec ma także spore oczekiwania i chce zapewnienia, że kadra będzie wykładała, tak jak on tego oczekuje. Jurgen Klopp wskazał już cztery nazwiska, które muszą odejść z klubu. Są to: Dani Ceballos, Fran Garcia, David Alaba oraz Franco Mastantuono, co jest największym zaskoczeniem. Poza tym szkoleniowiec liczy także na pozyskanie Alexisa Mac Allistera, z którym zna się z pracy w Liverpoolu. Na liście życzeń Kloppa jest również pozyskanie nowego środkowego obrońcy oraz skrzydłowego.

Alexis Mac Allister w tym sezonie na koncie ma 38 występów i cztery gole oraz cztery asysty. Serwis „Transfermarkt” wycenia 27-letniego Argentyńczyka na 85 milionów euro.

Zobacz także: „Mbappe gra na jednej nodze”. Francuzi w strachu przed mundialem