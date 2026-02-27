Real Madryt rozważa zaskakującą ofertę za 70 milionów euro

Independent Photo Agency / Alamy Na zdjęciu: Alvaro Arbeloa

Rodrigo Mora chce trafić o Realu Madryt

Real Madryt od miesięcy analizuje rynek w poszukiwaniu pomocnika, który zapewni drużynie większą kontrolę w środku pola. Priorytetem jest zawodnik potrafiący dyktować tempo gry. Wśród głównych kandydatów znajdują się Vitinha z PSG oraz Kees Smit z AZ Alkmaar. Obaj są postrzegani jako piłkarze idealnie wpisujący się w potrzeby zespołu.

Według Defensa Central klubowi zaproponowano jednak inne nazwisko. Chodzi o Rodrigo Morę z FC Porto. Jego agent Jorge Mendes zaoferował usługi zawodnika władzom z Valdebebas. Przekazał również, że transfer mógłby zostać sfinalizowany za kwotę 70 milionów euro. Teoretycznie suma mogłaby zostać obniżona po negocjacjach z FC Porto, lecz taki scenariusz wydaje się mało realny.

Mora jest obserwowany przez skautów Królewskich od dłuższego czasu. Dotąd nie był jednak priorytetem, ponieważ występuje jako ofensywny pomocnik. W tej strefie boiska kadra jest już mocno obsadzona. Klub poszukuje raczej piłkarza o bardziej kreatywnym i kontrolującym profilu. Dlatego wyżej oceniane są kandydatury wcześniej wspomnianych zawodników.

Sam zawodnik jest zdecydowany na kolejny krok w karierze. Portugalczyk chce opuścić FC Porto i dołączyć do Realu Madryt. Ma świadomość dużej rywalizacji w zespole. Mimo to jest gotów podjąć wyzwanie i walczyć o miejsce w składzie.

