Real Madryt rozważa zaskakującą ofertę za 70 milionów euro

18:20, 27. lutego 2026
Mateusz Bednarski
Mateusz Bednarski Źródło:  Madrid Universal

Real Madryt planuje wzmocnienie środka pola przed letnim oknem transferowym. Defensa Central ujawnia, że do klubu trafiła nieoczekiwana propozycja dotycząca portugalskiego talentu.

Alvaro Arbeloa
Obserwuj nas w
Independent Photo Agency / Alamy Na zdjęciu: Alvaro Arbeloa

Rodrigo Mora chce trafić o Realu Madryt

Real Madryt od miesięcy analizuje rynek w poszukiwaniu pomocnika, który zapewni drużynie większą kontrolę w środku pola. Priorytetem jest zawodnik potrafiący dyktować tempo gry. Wśród głównych kandydatów znajdują się Vitinha z PSG oraz Kees Smit z AZ Alkmaar. Obaj są postrzegani jako piłkarze idealnie wpisujący się w potrzeby zespołu.

Według Defensa Central klubowi zaproponowano jednak inne nazwisko. Chodzi o Rodrigo Morę z FC Porto. Jego agent Jorge Mendes zaoferował usługi zawodnika władzom z Valdebebas. Przekazał również, że transfer mógłby zostać sfinalizowany za kwotę 70 milionów euro. Teoretycznie suma mogłaby zostać obniżona po negocjacjach z FC Porto, lecz taki scenariusz wydaje się mało realny.

POLECAMY TAKŻE

Alvaro Arbeloa
Piłkarz wściekły na Real Madryt. Zablokowano jego transfer
Florentino Perez
Real Madryt szuka obrońcy. Te transfery poleca sztuczna inteligencja
Raheem Sterling
Sterling zaoferował się niemieckiemu klubowi. Otrzymał już odpowiedź

Mora jest obserwowany przez skautów Królewskich od dłuższego czasu. Dotąd nie był jednak priorytetem, ponieważ występuje jako ofensywny pomocnik. W tej strefie boiska kadra jest już mocno obsadzona. Klub poszukuje raczej piłkarza o bardziej kreatywnym i kontrolującym profilu. Dlatego wyżej oceniane są kandydatury wcześniej wspomnianych zawodników.

Sam zawodnik jest zdecydowany na kolejny krok w karierze. Portugalczyk chce opuścić FC Porto i dołączyć do Realu Madryt. Ma świadomość dużej rywalizacji w zespole. Mimo to jest gotów podjąć wyzwanie i walczyć o miejsce w składzie.

Zobacz również: Włoscy dziennikarze nazwali go cudownym dzieckiem polskiego futbolu