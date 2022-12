PressFocus Na zdjęciu: Dariusz Szpakowski

Jeden z najpopularniejszych polskich komentatorów sportowych, Dariusz Szpakowski, zwrócił się z apelem do selekcjonera Michniewicza. Dziennikarz uważa, że głowa kadry narodowej powinna spojrzeć w lustro i zastanowić się, czy jest w stanie dać reprezentacji to, czego wymaga opinia publiczna.

Nie milkną echa wokół występu reprezentacji Polski na Mistrzostwach Świata w Katarze

Z apelem do selekcjonera zwrócił się Dariusz Szpakowski

Uważa on, że blokowanie dziennikarzy na Twitterze jest “żenujące”

Szpakowski: czy Michniewicz potrafi sam w sobie zmienić sposób myślenia?

Chyba jeszcze przez długi czas nie będzie spokoju wokół reprezentacji Polski i PZPN-u. W zalewie wielu innych spraw wciąż przewija się również kwestia stricte sportowa. To na niej skupił się w swoim apelu do Czesława Michniewicza Dariusz Szpakowski, choć rozpoczął od sprawy pozaboiskowej.

– Dla mnie jest dość śmieszne i żenujące, żeby selekcjoner blokował dziennikarzy na Twitterze – zaczął doświadczony dziennikarz. Następnie przytoczył pytanie, które chciałby zadać selekcjonerowi. – Czy rzeczywiście zrobiłem wszystko ja, jako selekcjoner i – i to jest w ogóle sine qua non – czy stać mnie na zmianę sposobu myślenia, tych moich detali, które decydują o tym, że wyglądaliśmy tak, a nie inaczej, żeby przejść przez eliminacje do mistrzostw Europy, ale w innym stylu. Nie w stylu gwarantującym tylko i wyłącznie wynik, ale w stylu, który da nam nie tylko satysfakcję z wyniku, ale też z gry. I to jest dla mnie kluczowe – zakończył komentator, który szykuje się do ostatniego meczu w karierze. Wcześniej nie zabrakło jednak jeszcze opinii na temat słynnej “afery premiowej”.

– Podzielam zdanie Zbyszka Bońka, który powiedział, że jeśli tak dzielili te pieniądze i żałują, że ich nie dostaną, bo przeznaczyliby je na szlachetny cel, co stoi w takim razie na przeszkodzie. To są dzisiaj milionerzy, nie zazdroszczę im, żeby było jasne, ale myślę, że nadal mogą to zrobić. Wtedy ucięliby wszystkie dyskusje — powiedział Szpakowski.

"Dla mnie jest dość śmieszne i żenujące, żeby selekcjoner reprezentacji Polski blokował dziennikarzy na Twitterze. Drogi Panie Czesławie…" – @DarekSzpakowski z mocnym apelem do Czesława Michniewicza❗ "Też trzeba spojrzeć w lustro i określić się samemu…" 👀 #mundialove pic.twitter.com/aVXktNkkLv — TVP SPORT (@sport_tvppl) December 13, 2022

Niedawno PZPN poinformował, że nie zdecydował się na jednostronne przedłużenie umowy z Czesławem Michniewiczem. Nadal jednak nie wiemy, kto będzie prowadził Biało-czerwonych we wspomnianych przez Dariusza Szpakowskiego eliminacjach do Euro 2024.

