PressFocus Na zdjęciu: Antonin Barak

Reprezentacja Polski na mundialu nie olśniła Antonina Baraka

Pomocnik obejrzał wszystkie mecze Biało-Czerwonych

Według 28-latka, podopieczni Czesława Michniewicza nie zaprezentowali nowoczesnego futbolu

“Nie dostrzegłem w grze Polaków odwagi, pewności siebie czy pasji”

Samolot z reprezentacją Polski wczoraj wylądował w Pradze, gdzie jutro Biało-Czerwoni zagrają z Czechami w spotkaniu eliminacji do EURO 2024. Na miejscu jest także dziennikarz portalu “Interia Sport” – Sebastian Staszewski – który miał przyjemność porozmawiać z pomocnikiem gospodarzy – Antoninem Barakiem. Piłkarz włoskiej Fiorentiny zabrał głos na temat m.in. nowego selekcjonera Biało-Czerwonych Fernando Santosa czy występu Polaków na ostatnich mistrzostwach świata.

– Widziałem wszystkie mecze reprezentacji Polski na mistrzostwach świata w Katarze i nie dostrzegłem tam odwagi w grze, pewności siebie oraz pasji. Piłkarze nie ryzykowali – powiedział Antonin Barak.

– To nie był nowoczesny futbol. Zaskoczyło mnie to, bo macie świetnych zawodników ofensywnych. Dlatego muszę powiedzieć, że jestem bardzo ciekawy tego, co pokażą w piątek, jaki futbol zaprezentują. Na naszą korzyść zadziała to, że każdy trener potrzebuje trochę czasu, aby wdrożyć swoją filozofię, a Santos dopiero zaczyna przygodę w Polsce – dodał wychowanek FK Viagem Pribram.

– Dodatkowo ma inną mentalność niż Polacy, więc będzie musiał przestawić swoje myślenie. Ale długofalowo możecie skorzystać na współpracy z takim specjalistą. Santos może zmienić naprawdę wiele. Ma doświadczenie z wielkich turniejów, pracował z najlepszymi piłkarzami na świecie – zakończył.