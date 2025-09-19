Rashford wreszcie zaimponował. Anglik został wyróżniony

Independent Photo Agency / Alamy Na zdjęciu: Marcus Rashford

Marcus Rashford piłkarzem tygodnia w Lidze Mistrzów

W czwartkowy wieczór kibice Ligi Mistrzów byli świadkami niezwykle emocjonującego starcia pomiędzy Newcastle United a Barceloną w ramach 1. kolejki fazy ligowej. Spotkanie na St. James’ Park zakończyło się wynikiem 2:1 dla drużyny z Katalonii, a absolutnym bohaterem widowiska został autor dwóch goli – Marcus Rashford. Angielski skrzydłowy najpierw dał Barcelonie prowadzenie, a następnie popisał się fenomenalnym uderzeniem zza pola karnego, które zaskoczyło Nicka Pope’a. Choć Anthony Gordon zdołał jeszcze zdobyć bramkę kontaktową dla ekipy z Premier League, to trzy punkty powędrowały do zespołu prowadzonego przez Hansiego Flicka.

Świetny występ Rashforda nie przeszedł bez echa, zarówno w Hiszpanii, jak i w całej piłkarskiej Europie. 27-letni napastnik został bowiem wybrany najlepszym piłkarzem tygodnia w Lidze Mistrzów. W głosowaniu reprezentant Anglii okazał się lepszy od trzech innych nominowanych zawodników – Dusana Vlahovicia z Juventusu, Marcusa Thurama z Interu Mediolan oraz Francisco Trincao ze Sportingu Lizbona – którzy także błysnęli na starcie nowej edycji Champions League. Zwycięstwo Rashforda w plebiscycie potwierdziło, że jego dwa trafienia zrobiły ogromne wrażenie na kibicach i ekspertach, którzy docenili znakomite zawody w wykonaniu atakującego.

1st: Marcus Rashford

2nd: Dušan Vlahović

3rd: Marcus Thuram

4th: Francisco Trincão



🌟 Marcus Rashford takes Player of the Week! @PlayStationEU | #UCLPOTW pic.twitter.com/VgWcicAp1f — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) September 19, 2025

Marcus Rashford dołączył do Barcelony podczas minionego letniego okienka transferowego, przechodząc na Camp Nou na zasadzie wypożyczenia z Manchesteru United. W umowie znalazła się również opcja definitywnego wykupu, co w przypadku dalszej dobrej formy Anglika może stać się bardzo realnym scenariuszem. Początek przygody Rashforda w zespole Dumie Katalonii był dość nieśmiały, jednak jego wczorajszy występ przeciwko Newcastle United może okazać się punktem zwrotnym. Zdobycie pierwszych bramek w nowych barwach powinno dodać mu pewności siebie i zwiastuje, że mierzący 185 centymetrów skrzydłowy może odegrać ważną rolę w ekipie Hansiego Flicka.