Liga Mistrzów wchodzi w decydujące fazy. W grze pozostało szesnaście najlepszych drużyn w Europie. Real Madryt zagra z Manchesterem City. Oto wyniki losowania 1/8 finału Ligi Mistrzów.

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Trofeum za triumf w Lidze Mistrzów

Wyniki losowania 1/8 finału Ligi Mistrzów

Za nami losowanie 1/8 finału Ligi Mistrzów, w którym poznaliśmy dokładną drabinkę aż do wielkiego finału. O końcowy triumf walczy szesnaście drużyn. Już w pierwszym etapie kibice będą mogli oglądać kilka hitowych spotkań. Real Madryt po raz kolejny zagra z Manchesterem City. Z kolei Paris Saint-Germain zmierzy się z Chelsea, a FC Barcelona podejmie Newcastle.

Manchester City vs Real Madryt

Bodo/Glimt vs Sporting CP

Paris Saint-Germain vs Chelsea

FC Barcelona vs Newcastle

Liverpool vs Galatasaray

Tottenham vs Atletico Madryt

Atalanta vs Bayern Monachium

Arsenal vs Bayer Leverkusen

Ciekawie zapowiadają się także ćwierćfinały. Na etapie 1/4 finału zwycięzca pary PSG-Chelsea zagra z wygranym pary Galatasaray-Liverpool. Natomiast lepszy z dwójki Real Madryt-Man City stanie do rywalizacji z kimś z duetu Atalanta-Bayern Monachium.

Potencjalne pary w ćwierćfinale Ligi Mistrzów:

PSG lub Chelsea vs Galatasaray lub Liverpool

Real Madryt lub Man City vs Atalanta lub Bayern

Newcastle lub Barcelona vs Atletico lub Tottenham

Bodo/Glimt lub Sporting vs Leverkusen lub Arsenal

Co ciekawe, El Clasico, czyli mecz FC Barcelona – Real Madryt możemy zobaczyć dopiero w wielkim finale. Obie hiszpańskie drużyny trafiły do dwóch różnych części drabinki. Zdecydowanie silniejsza jest ta po lewej stronie, gdzie mamy m.in. Real i Manchester City.

