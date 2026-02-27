Liga Mistrzów: wyniki losowania 1/8 finału. Znamy komplet par

12:14, 27. lutego 2026 12:37, 27. lutego 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek

Liga Mistrzów wchodzi w decydujące fazy. W grze pozostało szesnaście najlepszych drużyn w Europie. Real Madryt zagra z Manchesterem City. Oto wyniki losowania 1/8 finału Ligi Mistrzów.

Trofeum za triumf w Lidze Mistrzów
Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Trofeum za triumf w Lidze Mistrzów

Wyniki losowania 1/8 finału Ligi Mistrzów

Za nami losowanie 1/8 finału Ligi Mistrzów, w którym poznaliśmy dokładną drabinkę aż do wielkiego finału. O końcowy triumf walczy szesnaście drużyn. Już w pierwszym etapie kibice będą mogli oglądać kilka hitowych spotkań. Real Madryt po raz kolejny zagra z Manchesterem City. Z kolei Paris Saint-Germain zmierzy się z Chelsea, a FC Barcelona podejmie Newcastle.

Wyniki losowania 1/8 finału Ligi Mistrzów:

  • Manchester City vs Real Madryt
  • Bodo/Glimt vs Sporting CP
  • Paris Saint-Germain vs Chelsea
  • FC Barcelona vs Newcastle
  • Liverpool vs Galatasaray
  • Tottenham vs Atletico Madryt
  • Atalanta vs Bayern Monachium
  • Arsenal vs Bayer Leverkusen

Ciekawie zapowiadają się także ćwierćfinały. Na etapie 1/4 finału zwycięzca pary PSG-Chelsea zagra z wygranym pary Galatasaray-Liverpool. Natomiast lepszy z dwójki Real Madryt-Man City stanie do rywalizacji z kimś z duetu Atalanta-Bayern Monachium.

Potencjalne pary w ćwierćfinale Ligi Mistrzów:

  • PSG lub Chelsea vs Galatasaray lub Liverpool
  • Real Madryt lub Man City vs Atalanta lub Bayern
  • Newcastle lub Barcelona vs Atletico lub Tottenham
  • Bodo/Glimt lub Sporting vs Leverkusen lub Arsenal

Co ciekawe, El Clasico, czyli mecz FC Barcelona – Real Madryt możemy zobaczyć dopiero w wielkim finale. Obie hiszpańskie drużyny trafiły do dwóch różnych części drabinki. Zdecydowanie silniejsza jest ta po lewej stronie, gdzie mamy m.in. Real i Manchester City.

Potencjalne pary w półfinale Ligi Mistrzów:

  • PSG lub Chelsea lub Galatasaray lub Liverpool vs Real Madryt lub Man City lub Atalanta lub Bayern
  • Newcastle lub Barcelona lub Atletico lub Tottenham vs Bodo/Glimt lub Sporting lub Leverkusen lub Arsenal

