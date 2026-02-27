Wyniki losowania 1/8 finału Ligi Mistrzów
Za nami losowanie 1/8 finału Ligi Mistrzów, w którym poznaliśmy dokładną drabinkę aż do wielkiego finału. O końcowy triumf walczy szesnaście drużyn. Już w pierwszym etapie kibice będą mogli oglądać kilka hitowych spotkań. Real Madryt po raz kolejny zagra z Manchesterem City. Z kolei Paris Saint-Germain zmierzy się z Chelsea, a FC Barcelona podejmie Newcastle.
Wyniki losowania 1/8 finału Ligi Mistrzów:
- Manchester City vs Real Madryt
- Bodo/Glimt vs Sporting CP
- Paris Saint-Germain vs Chelsea
- FC Barcelona vs Newcastle
- Liverpool vs Galatasaray
- Tottenham vs Atletico Madryt
- Atalanta vs Bayern Monachium
- Arsenal vs Bayer Leverkusen
Ciekawie zapowiadają się także ćwierćfinały. Na etapie 1/4 finału zwycięzca pary PSG-Chelsea zagra z wygranym pary Galatasaray-Liverpool. Natomiast lepszy z dwójki Real Madryt-Man City stanie do rywalizacji z kimś z duetu Atalanta-Bayern Monachium.
Potencjalne pary w ćwierćfinale Ligi Mistrzów:
- PSG lub Chelsea vs Galatasaray lub Liverpool
- Real Madryt lub Man City vs Atalanta lub Bayern
- Newcastle lub Barcelona vs Atletico lub Tottenham
- Bodo/Glimt lub Sporting vs Leverkusen lub Arsenal
Co ciekawe, El Clasico, czyli mecz FC Barcelona – Real Madryt możemy zobaczyć dopiero w wielkim finale. Obie hiszpańskie drużyny trafiły do dwóch różnych części drabinki. Zdecydowanie silniejsza jest ta po lewej stronie, gdzie mamy m.in. Real i Manchester City.
Potencjalne pary w półfinale Ligi Mistrzów:
- PSG lub Chelsea lub Galatasaray lub Liverpool vs Real Madryt lub Man City lub Atalanta lub Bayern
- Newcastle lub Barcelona lub Atletico lub Tottenham vs Bodo/Glimt lub Sporting lub Leverkusen lub Arsenal