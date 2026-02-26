Mourinho przedłużył niechlubną serię w Lidze Mistrzów. Aż trudno w to uwierzyć!

Jose Mourinho nie wygrał w fazie pucharowej Ligi Mistrzów od 2014 roku
Jose Mourinho przez wielu uważany jest za jednego z najwybitniejszych trenerów w historii futbolu. Ostatnie lata pracy Portugalczyka nie należą jednak do udanych. Po zwolnieniu z Manchesteru United podejmował wyzwanie w średnich klubach w Europie. Odpowiadał za wyniki takich drużyn jak Tottenham, AS Roma czy Fenerbahce. Z Żadnym z nich nie udało mu się wygrać mistrzostwa kraju.
Obecnie prowadzi Benfikę, do której wrócił po dwudziestu pięciu latach. W środę (25 lutego) Orły odpadły z Ligi Mistrzów, przegrywając dwumecz w rundzie play-off z Realem Madryt. Co ciekawe, Jose Mourinho w ten sposób przedłużył niechlubną serię w rozgrywkach. Wyliczyliśmy, że to 10. z rzędu mecz Portugalczyka w fazie pucharowej Ligi Mistrzów, którego nie udało mu się wygrać.
Ostatnie zwycięstwo w fazie pucharowej odniósł w sezonie 2013/2014. W ćwierćfinale Ligi Mistrzów jako trener Chelsea pokonał w rewanżowym meczu PSG (2:0). Dzięki zasadzie bramek strzelonych na wyjeździe The Blues awansowali do półfinału. W pierwszym spotkaniu Paryżanie wygrali przed własną publicznością (3:1). Marzeń o finale pozbawiło ich później Atletico Madryt.
Ostatnie 10 meczów Jose Mourinho w fazie pucharowej Ligi Mistrzów:
- Real Madryt 2:1 Benfica – 25.02.2026 (runda play-off)
- Benfica 0:1 Real Madryt – 17.02.2026 (runda play off)
- Lipsk 3:0 Tottenham – 10.03.2020 (1/8 finału)
- Tottenham 0:1 Lipsk – 19.02.2020 (1/8 finału)
- Manchester United 1:2 Sevilla – 13.03.2018 (1/8 finału)
- Sevilla 0:0 Manchester United – 21.02.2018 (1/8 finału)
- Chelsea 2:2 PSG – 11.03.2017 (1/8 finału)
- PSG 1:1 Chelsea – 17.02.2017 (1/8 finału)
- Chelsea 1:3 Atletico Madryt – 30.04.2014 (półfinał)
- Atletico Madryt 0:0 Chelsea – 22.04.2014 (półfinał)