Mourinho przedłużył niechlubną serię w Lidze Mistrzów. Aż trudno w to uwierzyć!

10:18, 26. lutego 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Goal.pl

Jose Mourinho ostatni raz w fazie pucharowej Ligi Mistrzów wygrał ponad dekadę temu. Jak wyliczyliśmy obecna seria Portugalczyka to 10 meczów z rzędu bez zwycięstwa. Zła passa trwa od 2014 roku.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Jose Mourinho

Jose Mourinho przez wielu uważany jest za jednego z najwybitniejszych trenerów w historii futbolu. Ostatnie lata pracy Portugalczyka nie należą jednak do udanych. Po zwolnieniu z Manchesteru United podejmował wyzwanie w średnich klubach w Europie. Odpowiadał za wyniki takich drużyn jak Tottenham, AS Roma czy Fenerbahce. Z Żadnym z nich nie udało mu się wygrać mistrzostwa kraju.

Obecnie prowadzi Benfikę, do której wrócił po dwudziestu pięciu latach. W środę (25 lutego) Orły odpadły z Ligi Mistrzów, przegrywając dwumecz w rundzie play-off z Realem Madryt. Co ciekawe, Jose Mourinho w ten sposób przedłużył niechlubną serię w rozgrywkach. Wyliczyliśmy, że to 10. z rzędu mecz Portugalczyka w fazie pucharowej Ligi Mistrzów, którego nie udało mu się wygrać.

Ostatnie zwycięstwo w fazie pucharowej odniósł w sezonie 2013/2014. W ćwierćfinale Ligi Mistrzów jako trener Chelsea pokonał w rewanżowym meczu PSG (2:0). Dzięki zasadzie bramek strzelonych na wyjeździe The Blues awansowali do półfinału. W pierwszym spotkaniu Paryżanie wygrali przed własną publicznością (3:1). Marzeń o finale pozbawiło ich później Atletico Madryt.

Ostatnie 10 meczów Jose Mourinho w fazie pucharowej Ligi Mistrzów:

  • Real Madryt 2:1 Benfica – 25.02.2026 (runda play-off)
  • Benfica 0:1 Real Madryt – 17.02.2026 (runda play off)
  • Lipsk 3:0 Tottenham – 10.03.2020 (1/8 finału)
  • Tottenham 0:1 Lipsk – 19.02.2020 (1/8 finału)
  • Manchester United 1:2 Sevilla – 13.03.2018 (1/8 finału)
  • Sevilla 0:0 Manchester United – 21.02.2018 (1/8 finału)
  • Chelsea 2:2 PSG – 11.03.2017 (1/8 finału)
  • PSG 1:1 Chelsea – 17.02.2017 (1/8 finału)
  • Chelsea 1:3 Atletico Madryt – 30.04.2014 (półfinał)
  • Atletico Madryt 0:0 Chelsea – 22.04.2014 (półfinał)

