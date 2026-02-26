Mourinho przedłużył niechlubną serię w Lidze Mistrzów. Aż trudno w to uwierzyć!

Jose Mourinho ostatni raz w fazie pucharowej Ligi Mistrzów wygrał ponad dekadę temu. Jak wyliczyliśmy obecna seria Portugalczyka to 10 meczów z rzędu bez zwycięstwa. Zła passa trwa od 2014 roku.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Jose Mourinho

Jose Mourinho nie wygrał w fazie pucharowej Ligi Mistrzów od 2014 roku

Jose Mourinho przez wielu uważany jest za jednego z najwybitniejszych trenerów w historii futbolu. Ostatnie lata pracy Portugalczyka nie należą jednak do udanych. Po zwolnieniu z Manchesteru United podejmował wyzwanie w średnich klubach w Europie. Odpowiadał za wyniki takich drużyn jak Tottenham, AS Roma czy Fenerbahce. Z Żadnym z nich nie udało mu się wygrać mistrzostwa kraju.

Obecnie prowadzi Benfikę, do której wrócił po dwudziestu pięciu latach. W środę (25 lutego) Orły odpadły z Ligi Mistrzów, przegrywając dwumecz w rundzie play-off z Realem Madryt. Co ciekawe, Jose Mourinho w ten sposób przedłużył niechlubną serię w rozgrywkach. Wyliczyliśmy, że to 10. z rzędu mecz Portugalczyka w fazie pucharowej Ligi Mistrzów, którego nie udało mu się wygrać.

Ostatnie zwycięstwo w fazie pucharowej odniósł w sezonie 2013/2014. W ćwierćfinale Ligi Mistrzów jako trener Chelsea pokonał w rewanżowym meczu PSG (2:0). Dzięki zasadzie bramek strzelonych na wyjeździe The Blues awansowali do półfinału. W pierwszym spotkaniu Paryżanie wygrali przed własną publicznością (3:1). Marzeń o finale pozbawiło ich później Atletico Madryt.

Ostatnie 10 meczów Jose Mourinho w fazie pucharowej Ligi Mistrzów: