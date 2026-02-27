Z kim zagrają Real Madryt i FC Barcelona w Lidze Mistrzów? Znamy drabinkę

Z kim zagra Real Madryt w Lidze Mistrzów? Rywal w 1/8 finału
Real Madryt w 1/8 finału Ligi Mistrzów zmierzy się z Manchesterem City. Pierwszy mecz Królewscy zagrają u siebie, a rewanż na Etihad Stadium.
Real Madryt dotarł do 1/8 finału dopiero po barażowym dwumeczu z Benfiką. Wcześniej Królewscy nieoczekiwanie stracili miejsce w TOP 8, przegrywając w 8. kolejce fazy grupowej właśnie z portugalskim zespołem. Przez to Los Blancos stracili możliwość rozstawienia w losowaniu fazy pucharowej.
Z kim zagra FC Barcelona w Lidze Mistrzów? Rywal w 1/8 finału
FC Barcelona w 1/8 finału Ligi Mistrzów zagra z Newcastle United. Pierwsze spotkanie Blaugrana zagra na wyjeździe, a rewanż na Camp Nou.
Duma Katalonii rzutem na taśmę wywalczyła awans do najlepszej szesnastki rozgrywek. Przed ostatnią kolejką drużyna Hansiego Flicka była poza TOP 8 fazy grupowej i potrzebowała zbieżności dobrych wyników, aby przesunąć się na premiowane pozycje. Los był bardzo uprzejmy dla Blaugrany, bo zaliczyła skok z 9. na 5. miejsce.
Terminarz meczów fazy pucharowej Ligi Mistrzów
Harmonogram pozostałej części rozgrywek przedstawia się następująco:
- 1/8 finału: 10/11 marca oraz 17/18 marca 2026
- Ćwierćfinały: 7/8 kwietnia oraz 14/15 kwietnia 2026
- Półfinały: 28/29 kwietnia oraz 5/6 maja 2026
- Finał: 30 maja 2026 roku w Budapeszcie