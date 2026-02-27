Z kim zagrają Real Madryt i FC Barcelona w Lidze Mistrzów? Znamy drabinkę

Real Madryt i FC Barcelona poznali rywali w Lidze Mistrzów. Hiszpańscy giganci wiedzą już, jak może wyglądać ich potencjalna drabinka do finału.

Z kim zagra Real Madryt w Lidze Mistrzów? Rywal w 1/8 finału

Real Madryt w 1/8 finału Ligi Mistrzów zmierzy się z Manchesterem City. Pierwszy mecz Królewscy zagrają u siebie, a rewanż na Etihad Stadium.

Real Madryt dotarł do 1/8 finału dopiero po barażowym dwumeczu z Benfiką. Wcześniej Królewscy nieoczekiwanie stracili miejsce w TOP 8, przegrywając w 8. kolejce fazy grupowej właśnie z portugalskim zespołem. Przez to Los Blancos stracili możliwość rozstawienia w losowaniu fazy pucharowej.

Z kim zagra FC Barcelona w Lidze Mistrzów? Rywal w 1/8 finału

FC Barcelona w 1/8 finału Ligi Mistrzów zagra z Newcastle United. Pierwsze spotkanie Blaugrana zagra na wyjeździe, a rewanż na Camp Nou.

Duma Katalonii rzutem na taśmę wywalczyła awans do najlepszej szesnastki rozgrywek. Przed ostatnią kolejką drużyna Hansiego Flicka była poza TOP 8 fazy grupowej i potrzebowała zbieżności dobrych wyników, aby przesunąć się na premiowane pozycje. Los był bardzo uprzejmy dla Blaugrany, bo zaliczyła skok z 9. na 5. miejsce.

Terminarz meczów fazy pucharowej Ligi Mistrzów

Harmonogram pozostałej części rozgrywek przedstawia się następująco: