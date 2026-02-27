Liga Mistrzów wkroczyła w fazę 1/8 finału. Do decydującego o sukcesie spotkania w Budapeszcie pozostały już tylko trzy dwumecze. Kto sięgnie po tytuł? Superkomputer wskazał potencjalnego zwycięzcę.

Associated Press/ Alamy Na zdjęciu: UEFA Champions League

Liga Mistrzów: to najbardziej prawdopodobny zwycięzca

Poznaliśmy już pary i drabinkę, a także terminarz 1/8 finału Ligi Mistrzów. W tej fazie nie zabraknie hitów – jednym z nich jest rywalizacja Realu Madryt z Manchesterem City. Który z europejskich gigantów już 17 marca pożegna się z rozrywkami? Większe szanse na awans daje się Obywatelom.

Drużyna Pepa Guardioli to czwarty najbardziej prawdopodobny triumfator tej edycji LM. Tak przynajmniej twierdzi portal Opta Analyst, który bazuje na analizach superkomputera. Natomiast Real w tym zestawieniu zajmuje dopiero 9. miejsce. Królewskich wyprzedza nie tylko Barcelona, ale także między innymi aż pięć ekip z Premier League.

Tak prezentuje się pełny ranking: