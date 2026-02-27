Flick zareagował na losowanie Ligi Mistrzów. Powiedział wprost

Barcelona przygotowuje się do starcia z Villarrealem, a Hansi Flick pojawił się na konferencji prasowej. Niemiec odniósł się między innymi do losowania Ligi Mistrzów i nie zamierza lekceważyć żadnego rywala.

Flick studzi emocje przed meczem z Newcastle

FC Barcelona znalazła się w kluczowym momencie sezonu, ponieważ walka o tytuł w La Liga nabiera tempa, a w Europie zaczyna się faza pucharowa. Flick został zapytany, czy odczuł ulgę po uniknięciu Paris Saint Germain w losowaniu. Odpowiedział stanowczo i bez spekulacji. – Wszystkie mecze są ważne, Newcastle jest fantastyczne. Widzieliśmy to, gdy tam graliśmy, i trzeba szanować rywala, każdy chce dotrzeć do finału – powiedział trener.

Szkoleniowiec podkreślił, że w tej fazie rozgrywek nie ma słabych zespołów. – Wszystkie drużyny grające w tej rundzie są bardzo dobre – zaznaczył. Dodał, że ewentualne starcia z Tottenhamem czy Atletico nie zmieniają podejścia drużyny. – Musimy grać na naszym najwyższym poziomie. Nic się nie zmienia – stwierdził.

Flick nie chce wybiegać zbyt daleko w przyszłość i skupia się na najbliższych wyzwaniach. – Przed nami jeszcze długa droga. Jest tak, jak zawsze: jeśli wygrywasz, to jesteś o jeden mecz bliżej sukcesu. Dla mnie najważniejsze jest dalej ciężko pracować i wygrywać – podkreślił.

Dla niemieckiego trenera setne spotkanie w Barcelonie ma szczególne znaczenie. – To zaszczyt i marzenie trenować ten klub, cieszę się każdym dniem z piłkarzami, sztabem i kibicami, to fantastyczne – przyznał. Jednocześnie zaznaczył, że najważniejsze pozostaje jedno. – Najważniejsze jest wygrywać, wygrywać i wygrywać – zakończył.

