Flick zareagował na losowanie Ligi Mistrzów. Powiedział wprost

17:54, 27. lutego 2026
Mateusz Bednarski
Mateusz Bednarski Źródło:  Barca Universal

Barcelona przygotowuje się do starcia z Villarrealem, a Hansi Flick pojawił się na konferencji prasowej. Niemiec odniósł się między innymi do losowania Ligi Mistrzów i nie zamierza lekceważyć żadnego rywala.

Hansi Flick
Obserwuj nas w
Magara Press SL / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Flick studzi emocje przed meczem z Newcastle

FC Barcelona znalazła się w kluczowym momencie sezonu, ponieważ walka o tytuł w La Liga nabiera tempa, a w Europie zaczyna się faza pucharowa. Flick został zapytany, czy odczuł ulgę po uniknięciu Paris Saint Germain w losowaniu. Odpowiedział stanowczo i bez spekulacji. – Wszystkie mecze są ważne, Newcastle jest fantastyczne. Widzieliśmy to, gdy tam graliśmy, i trzeba szanować rywala, każdy chce dotrzeć do finału – powiedział trener.

Szkoleniowiec podkreślił, że w tej fazie rozgrywek nie ma słabych zespołów. – Wszystkie drużyny grające w tej rundzie są bardzo dobre – zaznaczył. Dodał, że ewentualne starcia z Tottenhamem czy Atletico nie zmieniają podejścia drużyny. – Musimy grać na naszym najwyższym poziomie. Nic się nie zmienia – stwierdził.

POLECAMY TAKŻE

Alvaro Arbeloa
Piłkarz wściekły na Real Madryt. Zablokowano jego transfer
Florentino Perez
Real Madryt szuka obrońcy. Te transfery poleca sztuczna inteligencja
Raheem Sterling
Sterling zaoferował się niemieckiemu klubowi. Otrzymał już odpowiedź

Flick nie chce wybiegać zbyt daleko w przyszłość i skupia się na najbliższych wyzwaniach. – Przed nami jeszcze długa droga. Jest tak, jak zawsze: jeśli wygrywasz, to jesteś o jeden mecz bliżej sukcesu. Dla mnie najważniejsze jest dalej ciężko pracować i wygrywać – podkreślił.

Dla niemieckiego trenera setne spotkanie w Barcelonie ma szczególne znaczenie. – To zaszczyt i marzenie trenować ten klub, cieszę się każdym dniem z piłkarzami, sztabem i kibicami, to fantastyczne – przyznał. Jednocześnie zaznaczył, że najważniejsze pozostaje jedno. – Najważniejsze jest wygrywać, wygrywać i wygrywać – zakończył.

Zobacz również: Włoscy dziennikarze nazwali go cudownym dzieckiem polskiego futbolu