Barcelona osłabiona! Ważny zawodnik doznał kontuzji

Podczas ostatniego treningu Barcelony jeden z podstawowych zawodników odniósł kontuzję. Jak podaje SPORT, gwiazdor może wypaść z gry nawet na miesiąc.

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Frenkie de Jong

Barcelona ma problem. Frenkie de Jong doznał kontuzji

Frenkie de Jong nabawił się kontuzji podczas ostatniej sesji treningowej i musiał przerwać ćwiczenia. Wstępne prognozy mówią o urazie mięśniowym, przez co może pauzować od trzech do czterech tygodni. Zawodnik właśnie przeszedł szczegółowe badania, które potwierdzą skalę problemu, lecz na razie nie pojawił się żaden oficjalny komunikat ze strony FC Barcelony (AKTUALIZACJA PONIŻEJ).

Po swojej kontuzji powrócił Pedri, co było świetną wiadomością dla fanów Dumy Katalonii i Hansiego Flicka. Jednak kiedy wydawało się, że niemiecki szkoleniowiec będzie miał więcej opcji w środku pola, to teraz 28-latek wypadł na jakiś czas.

Przed Blaugraną decydująca część sezonu, dlatego każda absencja tak ważnych graczy może mieć spore znaczenie. 28-latek prawdopodobnie opuści aż siedem ważnych spotkań, w tym starcia w Pucharze Króla oraz Lidze Mistrzów.

Pod znakiem zapytania stoi także udział w zgrupowaniu holenderskiej kadry w trakcie nadchodzącej przerwy reprezentacyjnej. Mało prawdopodobny wydaje się również powrót na rewanżowe spotkanie 1/8 finału Ligi Mistrzów, które zostanie rozegrane 17 lub 18 marca.

De Jong prezentował ostatnio solidną formę. W bieżącym sezonie często występował z opaską kapitana i rozegrał 31 meczów, w których strzelił jedną bramkę i zanotował siedem asyst.

AKTUALIZACJA: Klub w oficjalnym komunikacie poinformował, że Frenkie de Jong doznał urazu mięśnia dwugłowego prawej nogi podczas dzisiejszego porannego treningu, a proces rekonwalescencji potrwa od pięciu do sześciu tygodni.

Zobacz także: Lewandowski może się pakować! Barcelona podjęła decyzję