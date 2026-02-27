Real Madryt bez gwiazdy w hicie LM. Potężne osłabienie

22:05, 27. lutego 2026
Michał Stompór
Michał Stompór Źródło:  El Larguero

Real Madryt niemal na pewno przystąpi do dwumeczu w Lidze Mistrzów bez przynajmniej jednego z kluczowych zawodników. El Larguero sugeruje, że Alvaro Arbeloa nie będzie mógł skorzystać z gwiazdy w rywalizacji z Manchesterem City.

Alvaro Arbeloa (Real Madryt - Benfica)
Obserwuj nas w
PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY/ Alamy Na zdjęciu: Alvaro Arbeloa (Real Madryt - Benfica)

Real Madryt nie tylko bez Mbappe?

Faworyt hitowej rywalizacji w 1/18 finału Ligi Mistrzów? Nie jest to Real Madryt. Królewscy, przynajmniej zgodnie z analizami portalu Opta, mają tylko 35,7% szans na awans. Na dodatek wszystko wskazuje na to, że w zmaganiach z Manchesterem City Alvaro Arbeloa nie będzie mógł wystawić najmocniejszego składu.

Kogo zabraknie w pojedynkach z Obywatelami? Kibice Los Blancos obawiają się, że Kylian Mbappe nie zdoła dojść do pełni sił i nie będzie gotowy na pierwszą odsłon dwumeczu. Coraz więcej wskazuje na to, że Francuz nie będzie jedynym nieobecnym.

El Larguero twierdzi, że Real przystąpi do pojedynków z City bez kluczowego gracza środka pola. Jude Bellingham ciągle jest nieobecny. Anglik doznał kontuzji mięśniowej w spotkaniu z Rayo Vallecano, który odbył się 1 lutego. Od tej pory 22-latek pozostaje poza kadrą meczową. Madrytczycy już teraz powinni pogodzić się z absencją reprezentanta Synów Albionu w obu odsłonach 1/8 finału LM.

POLECAMY TAKŻE

Alvaro Arbeloa
Piłkarz wściekły na Real Madryt. Zablokowano jego transfer
Florentino Perez
Real Madryt szuka obrońcy. Te transfery poleca sztuczna inteligencja
Raheem Sterling
Sterling zaoferował się niemieckiemu klubowi. Otrzymał już odpowiedź