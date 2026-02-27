Real Madryt bez gwiazdy w hicie LM. Potężne osłabienie

Real Madryt niemal na pewno przystąpi do dwumeczu w Lidze Mistrzów bez przynajmniej jednego z kluczowych zawodników. El Larguero sugeruje, że Alvaro Arbeloa nie będzie mógł skorzystać z gwiazdy w rywalizacji z Manchesterem City.

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY/ Alamy Na zdjęciu: Alvaro Arbeloa (Real Madryt - Benfica)

Real Madryt nie tylko bez Mbappe?

Faworyt hitowej rywalizacji w 1/18 finału Ligi Mistrzów? Nie jest to Real Madryt. Królewscy, przynajmniej zgodnie z analizami portalu Opta, mają tylko 35,7% szans na awans. Na dodatek wszystko wskazuje na to, że w zmaganiach z Manchesterem City Alvaro Arbeloa nie będzie mógł wystawić najmocniejszego składu.

Kogo zabraknie w pojedynkach z Obywatelami? Kibice Los Blancos obawiają się, że Kylian Mbappe nie zdoła dojść do pełni sił i nie będzie gotowy na pierwszą odsłon dwumeczu. Coraz więcej wskazuje na to, że Francuz nie będzie jedynym nieobecnym.

El Larguero twierdzi, że Real przystąpi do pojedynków z City bez kluczowego gracza środka pola. Jude Bellingham ciągle jest nieobecny. Anglik doznał kontuzji mięśniowej w spotkaniu z Rayo Vallecano, który odbył się 1 lutego. Od tej pory 22-latek pozostaje poza kadrą meczową. Madrytczycy już teraz powinni pogodzić się z absencją reprezentanta Synów Albionu w obu odsłonach 1/8 finału LM.