Liga Mistrzów: oficjalny terminarz 1/8 finału. Znamy daty hitów

Liga Mistrzów wchodzi w fazę 1/8 finału. Po godzinie 12:00 poznaliśmy pary i drabinkę. Kilka godzin później otrzymaliśmy także oficjalny terminarz spotkań.

Associated Press/ Alamy Na zdjęciu: UEFA Champions League

Liga Mistrzów: poznaliśmy daty nadchodzących meczów

Za nami losowanie 1/8 finału Ligi Mistrzów. W walce o tytuł pozostało kilku europejskich gigantów, w tym obrońcy tytułu. W tej fazie nie zabraknie hitowych pojedynków, a najciekawiej zapowiada się starcie Realu Madryt z Manchesterem City. Kiedy Królewscy zmierzą się z Obywatelami? Znamy terminarz nachodzących dwumeczów.

Liga Mistrzów: terminarz 1/8 finału

Galatasaray – Liverpool: 10 marca, godzina 18:45 i18 marca, godz. 21:00

Newcastle – Barcelona: 10 marca, godzina 21:00 i 18 marca godz. 18:45

Atletico Madryt – Spurs: 10 marca o godzina 21:00 i 18 marca, godz. 21:00

Leverkusen – Arsenal: 11 marca, godzina 18:45 i 17 marca, godz. 21:00

Paris Saint-Germain – Chelsea: 11 marca, godzina 21:00 i 17 marca. godz. 21:00

Real Madryt – Manchester City: 11 marca, godzina 21:00 i 17 marca. godz. 21:00

Todos los horarios 👀👀 pic.twitter.com/j1aOJwZA2P — Gerard Romero (@gerardromero) February 27, 2026

Ćwierćfinały zostaną rozegrane 7/8 i 14/15 kwietnia 2026 roku, półfinały 28/29 kwietnia i 5/6 maja, a finał 30 maja w Budapeszcie.