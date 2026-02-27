Liga Mistrzów: oficjalny terminarz 1/8 finału. Znamy daty hitów

16:31, 27. lutego 2026
Michał Stompór
Michał Stompór Źródło:  UEFA Champions League

Liga Mistrzów wchodzi w fazę 1/8 finału. Po godzinie 12:00 poznaliśmy pary i drabinkę. Kilka godzin później otrzymaliśmy także oficjalny terminarz spotkań.

UEFA Champions League
Associated Press/ Alamy Na zdjęciu: UEFA Champions League

Liga Mistrzów: poznaliśmy daty nadchodzących meczów

Za nami losowanie 1/8 finału Ligi Mistrzów. W walce o tytuł pozostało kilku europejskich gigantów, w tym obrońcy tytułu. W tej fazie nie zabraknie hitowych pojedynków, a najciekawiej zapowiada się starcie Realu Madryt z Manchesterem City. Kiedy Królewscy zmierzą się z Obywatelami? Znamy terminarz nachodzących dwumeczów.

Liga Mistrzów: terminarz 1/8 finału

  • Galatasaray – Liverpool: 10 marca, godzina 18:45 i18 marca, godz. 21:00
  • Newcastle – Barcelona: 10 marca, godzina 21:00 i 18 marca godz. 18:45
  • Atletico Madryt – Spurs: 10 marca o godzina 21:00 i 18 marca, godz. 21:00
  • Leverkusen – Arsenal: 11 marca, godzina 18:45 i 17 marca, godz. 21:00
  • Paris Saint-Germain – Chelsea: 11 marca, godzina 21:00 i 17 marca. godz. 21:00
  • Real Madryt – Manchester City: 11 marca, godzina 21:00 i 17 marca. godz. 21:00

Ćwierćfinały zostaną rozegrane 7/8 i 14/15 kwietnia 2026 roku, półfinały 28/29 kwietnia i 5/6 maja, a finał 30 maja w Budapeszcie.

