Liga Mistrzów: oficjalny terminarz 1/8 finału. Znamy daty hitów

Liga Mistrzów: poznaliśmy daty nadchodzących meczów
Za nami losowanie 1/8 finału Ligi Mistrzów. W walce o tytuł pozostało kilku europejskich gigantów, w tym obrońcy tytułu. W tej fazie nie zabraknie hitowych pojedynków, a najciekawiej zapowiada się starcie Realu Madryt z Manchesterem City. Kiedy Królewscy zmierzą się z Obywatelami? Znamy terminarz nachodzących dwumeczów.
Liga Mistrzów: terminarz 1/8 finału
- Galatasaray – Liverpool: 10 marca, godzina 18:45 i18 marca, godz. 21:00
- Newcastle – Barcelona: 10 marca, godzina 21:00 i 18 marca godz. 18:45
- Atletico Madryt – Spurs: 10 marca o godzina 21:00 i 18 marca, godz. 21:00
- Leverkusen – Arsenal: 11 marca, godzina 18:45 i 17 marca, godz. 21:00
- Paris Saint-Germain – Chelsea: 11 marca, godzina 21:00 i 17 marca. godz. 21:00
- Real Madryt – Manchester City: 11 marca, godzina 21:00 i 17 marca. godz. 21:00
Ćwierćfinały zostaną rozegrane 7/8 i 14/15 kwietnia 2026 roku, półfinały 28/29 kwietnia i 5/6 maja, a finał 30 maja w Budapeszcie.