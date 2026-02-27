Newcastle poważnie osłabione przed meczem z Barceloną

FC Barcelona zmierzy się z Newcastle United w 1/8 finału Ligi Mistrzów. Jak informuje Mundo Deportivo, angielski zespół przystąpi do rywalizacji poważnie osłabiony.

Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Eddie Howe

Newcastle bez kapitana na starcie z Barceloną

FC Barcelona trafiła na Newcastle United w losowaniu 1/8 finału Ligi Mistrzów i ponownie zagra z ekipą Eddiego Howe’a. Oba zespoły spotkały się już w tej edycji rozgrywek na St James Park. Wówczas Blaugrana wygrała 2:1 po dwóch golach Marcusa Rashforda. Teraz stawką będzie awans do ćwierćfinału.

Jak podaje Mundo Deportivo, w dwumeczu zabraknie Bruno Guimaraesa. Kapitan Newcastle doznał urazu prawego ścięgna podkolanowego w meczu ligowym z Tottenhamem. Brazylijczyk w tym sezonie strzelił dziewięć goli i zanotował siedem asyst w 35 spotkaniach. Pomocnik otrzymał zgodę na wyjazd do Brazylii, gdzie kontynuuje rehabilitację. Jego występ w obu meczach jest praktycznie wykluczony.

Absencja lidera środka pola to duży cios dla Srok. Kontuzjowani są również Fabian Schar, Emil Krafth oraz Tino Livramento. Problemy zdrowotne ma także Lewis Miley, choć on i Livramento mogą wrócić na pierwszy mecz. Do dyspozycji trenera wrócił natomiast Jacob Ramsey, który opuścił starcie z Karabachem.

Warto dodać, że także Barcelona straciła ważnego pomocnika. Frenkie de Jong będzie pauzował przez pięć tygodni. Pierwsze spotkanie odbędzie się 10 marca na wyjeździe, a rewanż zaplanowano 18 marca na Spotify Camp Nou. Duma Katalonii jest wskazywana jako zdecydowany faworyt, ale nie może zlekceważyć angielskiej drużyny.

